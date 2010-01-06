تظاهرات بر ضد حکومت مصر در رفح/ 2 فلسطینی زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، شهروندان رفح در اعتراض به حادثه بندر عریش تظاهرات ضد مصری بر پا کردند.

حاضران در این تظاهرات به نشانه اعتراض به سوی گذرگاه رفح و نیروهای مصری سنگ پرتاب کردند.

نیروهای مصری برای متفرق کردن شرکت کنندگان در تظاهرات تیراندازی کردند که در نتیجه آن دو فلسطینی زخمی شدند.

خاطرنشان می شود در اثر برخورد پلیس مصر با سومین کاروان "شریان زندگی 3" موسوم به "زنده باد فلسطین" حامل کمکهای انسانی به نوار غزه، 55 نفر زخمی شدند.

درگیری شب گذشته در بندر العریش مصر در مرزهای غزه پس از آن رخ داد که مصر اعلام کرد به 59 کامیون حامل کمکهای انسانی اجازه ورود به نوار غزه را نخواهد داد.