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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۰۶

درجلسه ورزشهای پایه و پرمدال/

برنامه رشته های دوچرخه سواری و قایقرانی تصویب شد/ تخصیص اعتبارات ویژه

برنامه رشته های دوچرخه سواری و قایقرانی تصویب شد/ تخصیص اعتبارات ویژه

برنامه فدراسیونهای دوچرخه سواری و قایقرانی در نشست اخیر ستاد ورزشهای پایه تصویب و برای اجرا در دستور کار این دو فدراسیون قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست کمیته ورزشهای پایه و مدال آور که سه شنبه شب با حضورحمید سجادی رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی، مدیرکل تربیت بدنی آموزش و پرورش، مدیرکل ورزش بانوان، مدیرکل دفترفنی و مهندسی سازمان، علی رغبتی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت ، بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک و روسای فدراسیون های ژیمناستیک ، دوومیدانی، تیروکمان، دوچرخه سواری و قایقرانی برگزار شد ، برنامه های دو فدراسیون دوچرخه سواری و قایقرانی پس از بحث و بررسی اعضا مورد تایید ستاد ورزشهای پایه و پر مدال قرار گرفت .

برنامه این دو فدراسیون پیش از این سه بار در کار گروه کارشناسان سازمان تربیت بدنی مطرح و مورد تغییر و بازنگری قرار گرفته بود و پس از اصلاحات لازم در جلسه اخیر ستاد ورزشهای پایه مورد تایید و تصویب شد.

در این برنامه این دو فدراسیون، اهداف قهرمانی و توسعه ای دو فدراسیون بوکس و دوچرخه سواری با افق المپیک 2016 مورد تاکید قرار گرفته است.

به منظور اجرای این برنامه ها  و تحقق اهداف توسعه ای این دو رشته، اعتبارات جداگانه ای علاوه بر بودجه های سالیانه فدراسیونهای دوچرخه سئواری و قایقرانی به این دو فدراسیون اختصاص خواهد یافت.

در نشست اخیر کمیته ورزشهای پایه و پرمدال روسای فدراسیونهای تیر و کمان ، بوکس ، تیراندازی و سرپرست فدراسیون شنا حضور نداشتند. 

کد مطلب 1012703

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