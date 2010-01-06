رئیس و دبیر ستاد هفته سلامت منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، براساس این احکام دکتر امامی رضوی معاون سلامت این وزارتخانه به سمت "رئیس ستاد برگزاری هفته سلامت" و دکتر زارع نژاد به سمت "دبیر ستاد برگزاری هفته سلامت" منصوب شدند.

گفتنی است در هفت آوریل مصادف با 18 فروردین ماه هر سال به مناسبت گرامیداشت تاسیس سازمان جهانی بهداشت، مراسم روز جهانی بهداشت با تمرکز روی یک موضوع مهم بهداشتی توسط سازمان جهانی بهداشت و کشورهای عضو برگزار می شود.



سازمان جهانی بهداشت شعار سال 2010 میلادی را urbanization and health "شهرنشینی و سلامت" نامگذاری کرده است که در آن موضوعی مانند عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت، سلامت محیط، سلامت جاده ای، شیوه های زندگی سالم، امنیت و سلامت غذا مورد تاکید قرار می گیرد.

در کشور ما نیز از تاریخ 18 تا 24 فروردین ماه (7 تا 13آوریل) "هفته سلامت" با هدف اطلاع رسانی گسترده در خصوص برنامه ها و عملکرد نظام سلامت به آحاد جامعه، افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص مفاهیم سلامت، تمرکز و تاکید بر اولویتهای کشوری و منطقه ای براساس شعار سال سازمان جهانی بهداشت و توسعه همکاریهای بین بخشی در راستای فعال کردن کلیه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برگزار می شود.

از آنجایی که شعار سالروز جهانی بهداشت در سال 2010 میلادی معطوف به توسعه شهری و سلامت و پیام کلیدی آن در اولویت قرار دادن سلامت در سیاست‌گذاریهای شهری می باشد، سازمان جهانی بهداشت از تمام کشورهای دنیا دعوت کرده است که در یک حرکت جهانی با عنوان "هزار شهر، هزار زندگی" مشارکت داشته باشند و بر این اساس طی تفاهمنامه ای که بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سامان جهانی بهداشت به امضا رسیده است تا کنون 40 شهر کشورمان با امضای این تفاهمنامه به "شبکه هزار شهر، هزار زندگی" پیوسته اند.