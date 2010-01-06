روایت شیعه شدن بانوی نیجریه ای ؛ از عایشه تا فاطمه / قدر ولایت را بدانید

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، زن مسلمان نیجریه ای ظهر چهارشنبه در همایش بین المللی زنان محجبه و موفق جهان اسلام از معرفی کشور خود شروع کرد تا بگوید که نیجریه در غرب آفریقا واقع شده و 80 درصد جمعیت آن مسلمان سنی مذهب هستند.

فاطمعه یعقوب می گوید که نامش عایشه بوده و پس از تشرف به مذهب شیعه نامش را به فاطمه تغییر داده است.

وی با اشاره به اینکه در نیجریه عایشه به عنوان یکی از مظاهر اهل تسنن مطرح است و عمده مردم این کشور نام دخترانشان را عایشه می گذارند، ادامه داد: به اعتقاد من عفت و حجاب نماد حقیقی برای یک زن مسلمان است.

این زن نیجریه ای با تشریح چگونگی شیعه شدن خود، می گوید: ایرانیها چقدر افتخار دارند که شیعه زاده هستند و باید قدر این نعمت الهی را بدانند.

فاطمه یعقوب ادامه می دهد: ماهی قدر دریا را نمی داند مگر اینکه روزی که دریا خشک شود و یا از دریا بیرون بیافتد، آن زمان است که قدر آب و دریا را می فهمد.

وی از ولایت و ولایتمداری می گوید و ادامه می دهد: ما باید همیشه همراه و پشتیبان ولایت باشیم و این وظیفه سنگینی برای همه ما است.

این زن شیعه نیجریه ای با یادآوری اینکه روز قیامت هیچ بهانه ای از ما برای عدم تبعیت از ولی فقیه قبول نیست، می گوید: تاریخ اسلام پر از زنانی مانند فاطمه(س) و زینب(س) است که با حفظ حجاب خود یک ولایتمدار واقعی بوده اند.

فاطمه یعقوب حضرت فاطمه را الگوی ولایتمداری می داند و با یادآوری دوباره وظیفه سنگینی که بر دوش زنان امت اسلام است می گوید: ما نباید هیچ گاه از حمایت و پشتیبانی ولایت فقیه دست بکشیم.

وی به کشور خود اشاره می کند و با بغض ادامه می دهد: متاسفانه کشور نیجریه با این بزرگی و عظمت یک پدر دلسوز مانند مقام معظم رهبری ندارد.