بازیکنان مس تمرین نکردند/ برخی شیطنها موجب تصمیم عجولانه شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بازیکنان تیم فوتبال مس کرمان صبح چهارشنبه تمرینات این تیم را تعطیل کردند و دراعتراض به عدم پرداخت به موقع قراردادهایشان حاضر به تمرین نشدند.

این اقدام درحالی توسط بازیکنان مس انجام شد که مدیرعامل این تیم در سایت رسمی باشگاه دلیل این امر را شیطنت برخی افراد دانست و گفت: بازیکنان تیم تحت تاثیر این شیطنتها عجولانه تصمیم گرفتند.

وی همچنین اظهار داشته است: مشکلات مالی این تیم بزودی برطرف می شود و طبق مذاکراتی که با بازیکنان انجام شده است تمرینات عصر امروز برگزار می شود.

مدیرروابط عمومی این تیم نیز در گفتگویی کوتاه با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: بازیکنان تیم به دلیل عدم پرداخت دستمزدهای خود تمرینات صبح را تعطیل کردند اما عصر امروز ساعت دو در ورزشگاه انقلاب برای برگزاری تمرینات عصر حاضر شدند.

رضا هاشمی در خصوص حاشیه سازی برخی افراد در مس گفت: خوشبختانه درحال حاضر حاشیه های اطراف تیم از بین رفته است و تنها مشکلات مالی موجب بروز این اتفاق بوده است.

وی اضافه کرد: حضور تماشاگران در این دیدار برای شروع مجدد برای صنعت مس در لیگ برتر حائز اهمیت است.

همزمان با این کار بازیکنان مس کرمان و درحالیکه روز یکشنبه هفته آینده مس باید در اولین دیدار خود بعد از لیگ برتر مقابل صبا به میدان برود و خاموشی موبایلهای اغلب مسئولان مس خبر می رسد که مسئولان تیم، بازیکنان مس را نیز ممنوع المصاحبه کرده اند.

مشکلات مس کرمان درحالی ادامه دارد که مسئولان هیئت مدیره باشگاه برای حل این مشکلات طی ماههای اخیر به ترتیب مدیرداخلی و مدیر روابط عمومی، سرمربی تیم و مدیرعامل باشگاه را برکنار کرده اند و تعدادی از اعضاء هیئت مدیره نیز تغییر کرده اند، در اینجا این سئوال مطرح می شود حال که مدیرعامل شرکت مس ایران نیز طی روزهای اخیر تغییر کرده است قدم بعدی برای رفع مشکلات مس کرمان نیز حذف است.