آموزش عالی باید در استان گلستان توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر چهارشنبه در نشست مشترک با روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان افزود: پیشرفت و توسعه علم، شکوفایی و نوآوری در استان در گرو تحقق تلاش دانشگاه ‌ها و رفع نیازهای استان است.



وی اظهار داشت: دانشگاه ها در اعتلا و پیشرفت کشور و استان نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری را داراست و تربیت انسانهای مومن، عالم و خلاق وظیفه اصلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است.

وی تاکید کرد: علوم مختلف باید بر اساس اولویتها و در جهت رفع نیازهای استان به کار گرفته شود.

قناعت با اشاره به تهدیدهای نرم دشمنان و ضرورت مقابله با آن و تاکید بر تحقق دینداری و ولایت‌ مداری خاطرنشان کرد: امروز با توجه به هجمه فرهنگی علیه انقلاب اسلامی، ضرورت پرداختن به بسیج دانشجویی با اهمیت‌ تر از گذشته بوده و تکلیف سنگین تر است.

استاندار گلستان بیان داشت: بسیج دانشجویی باید بر پایه مبانی نظام و اعتقادات اسلامی و ولایت مطلقه فقیه حرکت کند تا بتواند به شبهات دانشجویان پاسخ بدهد و شرایطی فراهم کنند تا موجبات روشنگری و روحیه امید و خودباوری را تقویت کند.



وی با بیان اینکه آگاهی سیاسی در پرتو دینداری و ولایت‌مداری محقق‌ می‌شود، ‌اظهار داشت:‌ بسیج در این زمینه باید بیشتر حضور داشته و برنامه‌ریزی کنند.