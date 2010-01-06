حمایت از زنان سرپرست خانوار در دستور کار صندوق مهر رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر سیدمحمد کریمی، صبح امروز در جلسه شورای اداری معاونین و مدیران ستادی صندوق مهر امام رضا(ع)، حمایت از زنان سرپرست خانوار را یکی از اهداف مهم این صندوق اعلام و بیان داشت: صندوق مهر امام رضا(ع) به عنوان تنها مؤسسه اعتباری است که صد درصد منابع خود را در قالب قرض‌الحسنه پرداخت می‌نماید و درهمین راستا در جهت حمایت از زنان سرپرست خانوار و کمک به ایجاد اشتغال خرد و خانگی، تسهیلات اشتغال قرض‌الحسنه خرد را در اختیار این گروه از جامعه هدف قرار می‌دهد.

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) با بیان شناسائی نیاز واقعی زنان سرپرست خانوار که به دلایل مختلف عهده‌دار درآمد زایی و ساماندهی وضعیت معیشتی خانوار خود هستند، اظهار داشت: بسیاری از مشاغل خرد و خانگی با آموزش‌های کوتاه مدت و یا مشاوره‌های شغلی، کسب و کار و همچنین تخصیص منابع جهت تهیه و تجهیز ابزار و وسایل کار مورد نیاز همراه با تهیه مواد اولیه می‌تواند زمینه ‌ساز ایجاد درآمد و حفظ استقلال امنیت زندگی فردی و اجتماعی افراد و کمک به دوام و بقاء کانون خانواده باشد.

کریمی با تأکید بر اینکه بسیاری از خانواده‌های فاقد سرپرست به دلایل مشکلات معیشتی دچار آسیبهای اجتماعی شده‌‌اند، افزود: نیاز این گروه از خانواده ها در حدی است که با فراهم نمودن شرایط لازم و حمایتهای منطقی می‌تواند پابرجا بماند و بی‌تردید هماهنگی و همراهی دستگاههای اجرائی ذیربط با یکدیگر همراه با هدف‌گذاری و استراتژی‌های کاربردی می‌تواند کمک شایانی را به ساماندهی این افراد نماید.

وی تلاش صندوق مهر امام رضا(ع) را برای حمایت از زنان سرپرست خانوار در قالب تخصیص تسهیلات و فراهم نمودن اشتغال خانگی را به عنوان یکی از برنامه‌های جدی این مؤسسه قلمداد کرد و بیان داشت: صندوق مهر امام رضا(ع) کماکان بخش عمده‌ای از منابع خود را معطوف این مهم خواهد کرد.