89 سارق در مشهد دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ احد کریمی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ماموران انتظامی مشهد در راستای برقراری نظم و امنیت در سطح شهرستان از ابتدای هفته جاری موفق شدند با دستگیری 89 سارق 9 دستگاه خودرو و 21 دستگاه موتورسیکلت سرقتی را کشف و ضبط کنند.

فرمانده انتظامی مشهد اظهار داشت: همچنین ماموران در این مدت 426 دستگاه موتورسیکلت متخلف را توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

کریمی با اشاره به کشف مقادیری موادمخدر بیان کرد: ماموران طی این مدت 90 نفر از معتادان را نیز دستگیر کردند.

وی دستگیری 295 نفر مظنون، توقیف 116 دستگاه خودروهای دارای آلودگی صوتی، دستگیری چهار نفر زورگیر کیف قاپ و دستگیری پنج نفر جیب بر و کش روزن را از دیگر اقدامات پلیس مشهد در هفته جاری عنوان کرد.