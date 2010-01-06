اعلام آمادگی 100 شرکت برای حضور در نخستین نمایشگاه نفت خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله خواجویان عصر چهارشنبه در نشستی با رسانه های گروهی در اهواز افزود: برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پتروشیمی در خوزستان با محوریت ساخت داخل و با نگاه و رویکرد ملی و استانی برگزار می‌شود که سعی در نشان دادن توان سازندگان و تولید‌کنندگان داخلی و استانی در این حوزه‌ ها را دارد.

وی ادامه داد: تا کنون 100 شرکت فعال داخلی در حوزه‌ی نفت، گاز و پتروشیمی آمادگی خود را برای حضور در این نمایشگاه اعلام کردند که سهم استان خوزستان از این تعداد حدود 30 درصد از مجموع کل شرکتهای شرکت کننده است.

مدیر تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، از برگزاری سالانه این نمایشگاه و همچنین انعقاد قراردادهایی به منظور حمایت از شرکتها و سازندگان داخلی شرکت‌کننده در این نمایشگاه خبر داد.

وی با اشاره به جایگاه خوزستان و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تولید بخش عظیمی از نفت کشور خاطرنشان کرد: از چندین سال پیش تلاشهایی در جهت برگزاری این نمایشگاه در استان خوزستان انجام شد که از سه سال قبل سرعت بیشتری به خود گرفته است.