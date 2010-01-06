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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۴۹

جاسبی خواستار شد:

گسترش همکاریهای علمی دانشگاه آزاد با کشورهای منطقه

گسترش همکاریهای علمی دانشگاه آزاد با کشورهای منطقه

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر لزوم توسعه و گسترش همکاری های علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در سطح بین المللی خواستار گسترش همکاری های علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد با کشورهای منطقه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله جاسبی در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی، آموزشی واحد بین المللی ماکو در استان آذربایجان غربی با اشاره به نقش دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان محور توسعه نیروی انسانی، افزود: باید محور توسعه در آموزش عالی در دوره ‌های تحصیلات تکمیلی باشد تا از این طریق از خروج ارز و نیروی انسانی جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی بنا دارد که با محدود کردن دوره‌های کاردانی و کارشناسی به دنبال افزایش دوره‌های تحصیلات تکمیلی باشد.

جاسبی با بیان اینکه وقف دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترین وقف تاریخ است، گفت:وقف عام اموال دانشگاه آزاد اسلامی نشان دهنده آینده نگری و دلسوزی مسوولین است.

کد مطلب 1012720

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