انتقاد وزیر ارتباطات از اسناد ملی موجود در حوزه فناوری اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور امروز چهارشنبه در اولین همایش مناسب ترین فناوریها ایران 1404 درباره اسنادی که تا کنون در حوزه فناوری اطلاعات در کشور تدوین شده است، گفت: در مطالعاتی که از گذشته در حوزه فناوری اطلاعات در جریان بوده حداقل سه سند در سطح ملی تدوین شده است اما این اسناد منتزع از هدف کلانی هستند که کشور برای رسیدن به آن هدف باید خود را آماده کند. این یک نقص مشهود است.

وی افزود: تا زمانی که مشخص نباشد با کدام ظرفیت و حجم می خواهیم به فناوری اطلاعات بپردازیم و تا زمانی که مشخص نباشد منابع توسعه این فناوریها از کجا تامین خواهد شد امکان بهره برداری از این اسناد راهبردی در گامهای بعدی از دست می رود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برگزاری نشست هایی با خبرگان حوزه فناوری اطلاعات طی 4 ماه گذشته خبر داد و گفت: سعی شده با استفاده از نظر خبرگان قدری روشن تر راجع به آینده مد نظر یعنی جایگاه ممتاز در منطقه در افق 1404 فکر کنیم.

خرید فناوری نیاز به آینده نگاری ندارد

تقی پور با اذعان به اینکه طی سالهای گذشته نه تنها خریدار فناوری بلکه خریدار محصول نیز بوده ایم، گفت: اگر بخواهیم به همین صورت ادامه دهیم شاید اصلا مطالعاتی نظیر آینده نگاری به دردمان نخورد. اگر منظور از مطالعاتی مانند آنچه در آینده نگاری مناسب ترین فناوریهای ایران 1404 اتفاق افتاده است این است که برای خرید فناوری مطالعه کنیم همین جا اعلام می کنم که خرید فناوری چندان هم به مطالعه وسیع نیاز ندارد. تامین اعتبار و تشخیص نیازها و یک مطالعه کوتاه مدت جهت خرید فناوری کفایت می کند.

وی افزود: اگر فناوری را بدون توجه به استراتژی های ملی آینده نگاری کنیم، مطالعه مان مطالعه کاملی نخواهد بود چرا که در این صورت منابع لازم برای تحقق آن آینده را در اختیار نداریم.

تکلیف فناوری اطلاعات را تعیین کنیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در حوزه فناوری اطلاعات باید تعیین تکلیف کنیم که آیا فقط می خواهیم نیازهای ملی خودمان را تامین کنیم و یا اینکه از فناوری اطلاعات به عنوان یک محور نقش آفرین و موثر در اقتصاد 1404 بهره ببریم یعنی باید سهم فناوری اطلاعات در اقتصاد 1404 را مشخص کنیم.

وی افزود: با انتخاب فناوریها و سطح تکنولوژی مناسب می توانیم جایگاه مطلوبی برای صادرات و فروش فناوری اطلاعات برای جمهوری اسلامی ایران متصور باشیم.

توانایی ایران برای تبدیل شدن به صادر کننده عمده در حوزه فناوری اطلاعات

وی افزود: امکانات و مزیت های رقابتی و نسبی کشور اجازه می دهد تا فناوری اطلاعات سهم قابل توجهی از تکنولوژی در اقتصاد ایران 1404 را داشته و ایران صادر کننده عمده در این حوزه باشد.

کیفیت نگاه به فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه

تقی پور درباره توجهاتی که در برنامه پنجم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات صورت گرفته است، گفت: طی برنامه پنجم توسعه بیشتر آماده سازی زیرساختها در حوزه فناوری اطلاعات مد نظر قرار دارد. خوشبختانه امکانات خوبی از نظر نیروی انسانی داریم اما این میزان امکانات برای تحقق برنامه توسعه کافی نیست.

وزیر کابینه دهم افزود: امروز دیگر نیروی کار در ایران ارزان نیست و این جزء مزیت های رقابتی مان قرار ندارد.

رضا تقی پور همچنین از انتخاب حوزه های تخصصی در عرصه فناوری اطلاعات طی برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: یعنی مشخص شده که باید به کدام تکنولوژی ها و محصولات باید بیشتر بپردازیم و بر روی آنها سرمایه گذاری کنیم.