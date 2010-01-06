مجمع فدراسیون اسکواش به سمینار هیئت ها تبدیل شد!

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عادی فدراسیون اسکواش قرار بود ساعت 10 صبح امروز به ریاست حمید سجادی رئیس امور مجامع سازمان تربیت بدنی در محل آکادمی المپیک برگزار شود که این جلسه به دلیل غیبت ناگهانی ملک‌زاده رئیس فدراسیون اسکواش لغو و به زمان دیگری موکول شد.

لغو این نشست در حالی بود که تمامی اعضای مجمع طبق قرار قبلی درمحل آکادمی ملی المپیک حاضر شده بودند. گفته می شود بیماری شدید ملک زاده مانع از حضور وی درجلسه مجمع عمومی فدراسیون اسکواش شده است.

به دنبال لغو جلسه مجمع عمومی فدراسیون اسکواش، گردهمایی اعضای مجمع این فدراسیون به سمینار هیئت های استان تبدیل شد و طی آن ضمن ارائه گزارشی از عملکرد فدراسیون اسکواش، گزارش بازرس و تقویم ورزشی این فدراسیون در سال 89 مورد بررسی قرار گرفت.

قرار است مجمع عادی فدراسیون اسکواش دو ماه آینده برگزار شود. لغو مجمع عادی این فدراسیون در شرایطی صورت گرفت که شایعات در خصوص برکناری رئیس فدراسیون اسکواش و تعیین سرپرست جدید برای این فدراسیون قوت گرفته است.