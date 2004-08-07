بوش از آماده باش امنيتي آمريكا دفاع كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،" جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا ديروز در جمع تعدادي از خبرنگاران رسانه ها با دفاع از اتخاذ تدابيرشديد امنيتي در آمريكا و وظيفه قانوني عنوان كردن اين اقدامات گفت: " تهديداتي كه ما با آنها روبرو هستيم، بسيار جدي هستند و به همين دليل بايد هركاري كه مي توانيم براي حفظ امنيت كشور انجام دهيم."

وي در ادامه افزود: " ما به عنوان مقامات اين كشور مسئول حفظ امنيت مردم هستيم و به همين خاطر ملزم به هوشياري بيشتر در زمان آگاهي از اين تهديدات هستيم."

به اعتقاد برخي تحليلگران سياسي و دموكراتها آماده باش اخير امنيتي در چند شهر مهم آمريكا مانند نيويورك، واشنگتن و نيوجرسي با هدف بالا بردن محبوبيت بوش با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا انجام مي شود.

بوش با تاكيد بر اهميت جدي گرفتن اين تهديدات به خبرنگاران گفت: " تصور كنيد اگر اين تهديدات عملي شود و ما اطلاعات امنيتي خود درمورد بالا بودن احتمال حمله به برخي ساختمانهاي خاص را در اختيار مردم قرار ندهيم در آن صورت شما در گزارشات خود چه مي نويسيد."

بوش در مقايسه تهديدات كنوني با تهديدات حادثه 11 سپتامبر سال 2001 اين تهديدات را بسيار قويتر و جدي تر عنوان كرد و افزد: " تهديدهاي اخير بسيار قوي تر از آن چيزهايي هستند كه ما تاكنون با آنها مواجه بوده ايم. مردم آمريكا بايد بدانند كه علت حساسيت ما در مورد اين هشدارها اين است كه اين تهديدات از طريق كانالهاي متعدد صورت گرفته اند."