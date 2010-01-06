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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۵۶

با حکم وزیر ارشاد/

داروغه زاده دبیر کل ستاد مبارزه با تکثیر و توزیع آثار غیر مجاز شد

داروغه زاده دبیر کل ستاد مبارزه با تکثیر و توزیع آثار غیر مجاز شد

ابراهیم داروغه زاده طی حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دبیر کلی ستاد مبارزه با تکثیر و توزیع آثار غیر مجاز محصولات سمعی و بصری منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است: بنا به پیشنهاد معاون محترم امور سینمایی و سمعی و بصری و نظر به ضرورت استمرار فعالیت ستاد مبارزه با تکثیر و توزیع آثار غیر مجاز محصولات سمعی و بصری در دوره جدید اقتضاء می نماید، با توجه به تجربیات حاصل شده طی چهار سال گذشته سطح سازمانی این ستاد ارتقاء یابد، لذا جنابعالی را طی این حکم به سمت دبیر کل ستاد منصوب می نمایم.

در ادامه این حکم، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور می شود: امیدوارم با بکارگیری تجربه های حاصل شده و مشارکت و همکاری قوه محترم قضاییه، استانداران محترم، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و صنوف سینمایی و ویدئویی در توسعه ستادهای استانی و ساماندهی هر چه بیشتر و بهتر آنها موفق و موید باشید.

دکتر محمد حسینی در پایان خاطر نشان می کند: امید است سایر دستگاهها و نهادها، معاونت ها و مدیران محترم کل ستادی و استانی همکاری لازم را به منظور دستیای به سالم سازی هر چه بیشتر فضای فرهنگی کشور مبذول فرمایند.

ابراهیم داروغه زاده پیش از این سمت دبیری این ستاد را برعهده داشته است و هم اکنون نیز در پست مدیریت موسسه رسانه های تصویری فعالیت می کند.

کد مطلب 1012735

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