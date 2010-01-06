تایید علمی اختراع در پارک علم و فناوری خراسان انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن علم الهدایی بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: به دلیل اعلامی بودن سیستم ثبت اختراع کشور مستندات و ادعاهایی که توسط مخترعان ارائه می شود از نظر علمی مورد تایید اداره مالکیت صنعتی کشور نیست.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان تصریح کرد: این گواهینامه تنها جنبه حقوقی داشته که به منظور رفع این خلا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تعیین قطب مالکیت فکری در مناطق مختلف کشور اقدام به بررسی و ارزیابی علمی اختراعات کرده است.

علم الهدی در خصوص کاربردهای تاییدیه علمی ثبت اختراع افزود: ارائه تسهیلات حمایتی به مخترعان و پذیرش اختراعات توسط بسیاری از سازمانهای مرتبط با تاییدیه علمی از مراجع رسمی مالکیت فکری میسر است.

وی اظهار داشت: پارک علم و فناوری خراسان به عنوان مرجع مالکیت فکری در شمال شرق کشور، رسالت بررسی علمی اختراعات به ثبت رسیده را با همکاری موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان بر عهده دارد.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان افزود: اخذ تاییدیه علمی اختراعات از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مخترعان منجر به اتلاف وقت و هزینه خواهد شد که با مراجعه به پارک علم و فناوری این تاییدیه با هزینه و صرف زمان کمتری صادر خواهد شد.