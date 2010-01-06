پیروزی تیم ملی برابرسنگاپور و قطعی شدن صعود/ دیدار تشریفاتی با تایلند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از ساعت 15 امروز(چهارشنبه) به وقت تهران در ورزشگاه بیشان سنگاپور و با قضاوت سان بائو دی از چین آغاز شد، تیم کشورمان با نتیجه 3 بر یک حریف خود را شکست داد.

در این دیدار ابتدا هادی عقیلی در دقیقه 11 از روی نقطه پنالتی گل اول را به ثمر رساند و در دقیقه 13 مهرزاد معدنچی گل دوم را به ثمر رساند. تیم ملی سنگاپور نیز در یکی از معدود موقعیت های خود در دقیقه 32 روی یک ضربه کرنز و توسط نوح عالم شاه به گل دست پیدا کرد.

در نیمه دوم تیم کشورمان بازهم به گل رسید و این بار در دقیقه 63 توسط غلامرضا رضایی به گل سوم دست یافت و در نهایت با پیروزی 3 بر یک صعود خود به مرحله نهایی جام ملتهای آسیا در دوحه قطر را قطعی کرد.

صحنه گل دوم تیم ملی ایران برابر سنگاپور که توسط معدنچی به ثمر رسید

تیم ملی فوتبال کشورمان در این دیدار با ترکیب سیدمهدی رحمتی(کاپیتان)، هادی عقیلی، جلال حسینی ، پژمان نوری ، خسرو حیدری ، مهرزاد معدنچی ، میلاد زنیدپور(غلامرضا رضایی)، آندرانیک تیموریان ، محمدرضا خلعتبری(حسین کعبی)، احسان حاجی صفی و میلاد میداودی(کریم انصاریفرد) به میدان رفت.

شاگردان افشین قطبی در آخرین دیدار مرحله مقدماتی که جنبه تشریفاتی نیز دارد روز 12 اسفندماه در تهران به مصاف تیم ملی تایلند خواهد رفت.