اکران "حیران" در سینماهای مالزی شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم توسط رسانه بین‌المللی شهرزاد که پخش بین‌الملل آن را برعهده دارد به کمپانی گلدن اسکرین در مالزی فروخته شده است. این موسسه در کنار کارهای پخش، چند سالن سینمایی این کشور را نیز در اختیار دارد.

با توجه به مذاکرات صورت گرفته "حیران" از پنج‌شنبه 17 دی‌ماه (هفتم ژانویه) در سه سینمای کوالالامپور به نمایش در آمد. این فیلم قرار بود مهرماه امسال در طرح نگاهی دیگر در ایران اکران شود که بنا به تصمیم تهیه‌کننده و پخش‌کننده این امر به تعویق افتاد.

"حیران" داستان یک دختر روستایی است که با مهاجری افغان آشنا می‌شود و با وجود مخالفت خانواده با او ازدواج می‌کند. باران کوثری، مهرداد صدیقیان، مرحوم خسرو شکیبایی، فرهاد اصلانی و ژاله صامتی در این فیلم بازی کرده‌اند. "حیران" در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ بهترین موسیقی، بازیگر نقش اول زن و بهترین کارگردانی فیلم‌های اول و دوم بود.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از فیلمنامه: عارفپور و نغمه ثمینی، مشاور کارگردان: رخشان بنی‌اعتماد، طراح صحنه و لباس: امیر اثباتی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، صدابردار: ساسان نخعی، مدیر تولید: نوا روحانی، عکاس: گلاره کیازند، تهیه‌کنندگان: ر. بنی‌اعتماد و ج. کوثری، با مشارکت بانک اقتصاد نوین و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.