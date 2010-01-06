به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل مورد استقبال قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در جریان سفر دوره‌ای خود به آسیای میانه علاوه بر دیدار و مذاکره با مقامات عالی‌رتبه کشورهای تاجیکستان و ترکمنستان، چندین طرح مهم از جمله خط لوله دوم انتقال گاز ترکمنستان به ایران را افتتاح کرد.

مذاکرات دوجانبه با همتایان ترکمنستانی و تاجیکی خود، نشست مطبوعاتی با خبرنگاران، دیدار با ایرانیان مقیم کشورهای مذکور از جمله دیگر برنامه های کاری دکتر احمدی نژاد در این سفر بود.

همچنین در این سفر چندین سند و توافقنامه همکاری برای ارتقاء سطح روابط کشورمان با این کشورها به امضاء مقامات دو کشور رسید.



