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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۲۳

بعد از جلسه با مدیران/

ایوکوویچ از پرسپولیس جدا شد

ایوکوویچ از پرسپولیس جدا شد

تومیسلاو ایوکوویچ طی توافقی با مسئولان باشگاه پرسپولیس به همکاری خود با تیم فوتبال این باشگاه پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تومیسلاو ایوکوویچ  بعدازظهر امروز (چهارشنبه) با حضور در باشگاه پرسپولیس، در نشستی با مدیران این باشگاه، توافقنامه پایان همکاری خود با این باشگاه را امضا کرد.

در توافقنامه ای که بین طرفین به امضا رسید بر این نکته تاکید شده است که باشگاه پرسپولیس و ایوکوویچ هیچ گونه ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند و خاتمه همکاری، با توافق و رضایت دو طرف صورت گرفته است. ضمن اینکه وی با توجه به دریافت‌های قبلی خود، بدون دریافت وجهی از باشگاه پرسپولیس جدا شود.

این در حالی بود که باشگاه پرسپولیس تمایل به ادامه همکاری با این مربی داشت ولی ایوکوویچ اعلام کرد به دلیل تعهد اخلاقی و نوع رابطه اش با زلاتکو کرانچار، از ادامه فعالیت در پرسپولیس معذور است. وی بزودی ایران را ترک می کند.

کد مطلب 1012745

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