سوریه و چین صعود کردند / امیدواری عمان، توقف تایلند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته پنجم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های 2011 آسیا عصر امروز(چهارشنبه) تیم فوتبال عمان با پیروزی 2 بر یک برابر اندونزی، شانس خود را برای صعود به مرحله نهایی این رقابت‌ها افزایش داد.

در این دیدار که از گروه 2 و به میزبانی اندونزی برگزار شد، فیروز بشیر(32) و اسماعیل العجمی(52) برای عمان گل زدند و بواس سالوسا(45) تک گل اندونزی را به ثمر رساند.

در جدول رده بندی این گروه تیم‌های کویت، استرالیا و عمان هر 3 با 7 امتیاز به ترتیب رده‌های اول تا سوم گروه را به خود اختصاص داده اند و اندونزی با 3 امتیاز از گردونه مسابقات کنار رفت.

از دقایقی دیگر هم در دومین دیدار این گروه، تیم‌های کویت و استرالیا به دیدار هم می روند که برنده این بازی شانس صعود خود به مرحله نهایی این مسابقات را بیشتر می کند.

همچنین در گروه چهارم این مسابقات، عصر امروز تیم‌های چین و سوریه به تساوی بدون گل رضایت دادند تا با این تک امتیاز هر دو تیم سوریه و چین، پس از ازبکستان و ایران به مرحله نهایی جام ملت‌های سال 2001 آسیا صعود کنند.

در دیگر دیدار این گروه تیم‌های ویتنام و لبنان برابر یکدیگر به تساوی یک بر یک رضایت دادند و در حالیکه یک دیدار دیگر از این مسابقات باقیمانده است، از گردونه رقابت‌ها کنار رفتند.

در این گروه سوریه با 11 امتیاز صدرنشین است و تیم چین با 10 امتیاز در رده دوم قرار دارد. ویتنام با 5 و لبنان با یک امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند.

از سوی دیگر در دومین دیدار برگزار شده از گروه پنجم مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های 2011 آسیا، در بانکوک تیم‌های تایلند و اردن به تساوی بدون گل رضایت دادند. این تساوی بیشتر به سود اردن شد زیرا این تیم در بازی آخر میزبان سنگاپور است و تایلند باید در مسابقه پایانی در تهران برابر ایران قرار گیرد.

با این نتیجه تیم تایلند با 6 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم سنگاپور به رده دوم جدول رده بندی گروه 5 صعود کرد و تیم اردن با 5 امتیاز در رده چهارم قرار گرفت. ایران با 10 امتیاز صدرنشین این گروه است.