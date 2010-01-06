به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو انتشار دفترچه‌های راهنمای شرکت در آزمون دوره‌های مذکور و اطلاعیه‌های سازمان سنجش آموزش کشور، ممنوعیت شرکت داوطلبان اتباع کشور‌های افغانستان و عراق در آزمون دوره‌های فراگیر رفع شده است.

این دسته از داوطلبان ‌باید در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه‌های راهنمای ثبت‌نام و نیز با درنظر داشتن مندرجات اطلاعیه‌ سازمان سنجش آموزش کشور در مورد اعلام مناطق ممنوعه برای اقامت و تحصیل اتباع خارجی که در سایت اینترنتی این سازمان درج شده، در فرصت زمانی باقیمانده نسبت به ثبت‌نام در آزمون اقدام کنند.

داوطلبان متقاضی ثبت‌نام در مقاطع کارشناسی‌ارشد و کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) دوره‌های مذکور ‌باید در بند 18 تقاضانامه ثبت‌نامی مورد "سایر کشورها" را علامتگذاری کرده و داوطلبان متقاضی ثبت‌نام در مقطع کارشناسی نیز باید در این بند موارد مربوط به نام کشور متبوعشان را علامتگذاری کنند.