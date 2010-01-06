دستگیری 3 عضو القاعده در بیمارستانی در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، نیروهای دولتی یمن، 3 عضو شبکه القاعده را که برای مداوا به یک بیمارستان منتقل شده بودند، دستگیر کردند. وزارت دفاع یمن با اعلام این مطلب همچنین از دستگیری چهار همراه این مجروحان خبر داد.

به نوشته روزنامه "26 سپتامبر" چاپ صنعا این افراد در جریان درگیریهای اخیر نیروهای ضد تروریست ارتش یمن با شبه نظامیان در منطقه ارهاب، زخمی شده اند و امروز (چهارشنبه) پس از انتقال به بیمارستانی در شهر ریدا واقع در استان عمران بازداشت شده اند.

بنا بر اعلام دولت یمن دستگیری 4 همراه این تروریستها هشداری به شهروندان این کشور درباره عواقب همکاری آنان با این افراد است. بر این اساس هر کسی که اقدام به کمک و یا پناه دادن به تروریستها کند، مجازات خواهد شد.

حمله اخیر نیروهای دولتی یمن به مواضع القاعده در منطقه ارهاب منجر به کشته شدن 2 عضو القاعده شد، اما "محمد الهانک" که به عنوان یکی از سرکردگان القاعده محلی شناخته می شود موفق به فرار شد.

خاطرنشان می شود پس از تهدیدهای تروریستی که از نخستین روز تعطیلات پایان سال میلادی در غرب آغاز شد، دولت یمن خود را برای هر گونه حمله تروریستی آماده کرده و در این مدت چند مورد عملیات ضدتروریستی در مناطق مختلف این کشور انجام داده است.