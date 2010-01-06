82 نفر فروشنده مواد مخدر در قزوین دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، ماموران انتظامی استان قزوین پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی تعدادی از خرده فروشان و محلهای آلوده، طرح ضربتی پاکسازی مناطق آلوده را اجرا کردند.

در این طرح که از ساعت هشت امروز آغاز شد و تا ساعت 18 ادامه داشت 82 نفر از فروشندگان مواد مخدر در شهر قزوین دستگیر شدند و از افراد متخلف 900 گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

در طرح دیگری که توسط ماموران انتظامی شهرستانهای البرز و تاکستان برای شناسایی و دستگیری اتباع غیر مجاز اجرا شد پس از فعالیتهای اطلاعاتی 74 نفر از افاغنه غیر مجاز در تاکستان شناسایی و دستگیر شدند.

در شهرستان البرز نیز 36 نفر از افاغنه فاقد مجوز شناسایی و توسط ماموران دستگیر شدند.

نیروی انتظامی استان قزوین از ابتدای سال جاری طرح مبارزه با فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر را تشدید کرده است.