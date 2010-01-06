به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمد احمدی عصر چهارشنبه درباره این موفقیت در جمع خبرنگاران افزود: دانش‌آموزان مرکز آموزشی پسرانه طلایه‌ داران بهشهر توانستند در آزمون زیست‌شناسی مراکز سمپاد قطب یک که شامل مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی هستند، بالاترین درصد قبولی را به دست آورند.

وی ادامه داد: سمپاد، سازمان ملی پرورش استعدادهای دانش‌آموزان است که آموزش دانش آموزان نخبه و تیز هوش را در دوره دبیرستان بر عهده دارد و در بهشهر اکنون دو دبیرستان سمپاد دخترانه و پسرانه با 100 دانش آموز مشغول تحصیل هستند.

وی همچنین از راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری آموزش و پرورش بهشهر شب گذشته با حضور محمد شعله ‌ور مشاور سازمان آموزش و پرورش مازندران خبر داد.

مشاور سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز در سخنانی اجرای اتوماسیون اداری را گام مهمی برای نظام انفورماتیک دانست و اظهار داشت: با سیستم جدید، نظام سنتی کاغذی از بین می‌ رود و همه می ‌توانند کارهای اداری و محوله خود را حتی خارج از اداره، پیگیری کنند.

شعله‌ور با بیان اینکه سیستم اتوماسیون اداری گسترده و متنوع است، خاطرنشان کرد: از این پس ارسال نامه اداری از طریق شبکه است و نامه ‌های دستی حذف می ‌شوند، همچنین پشتیبانی، کنترل و نظارت کامل بر راهبرها و پاسخ به نیازها، مشکلات و ابهامات این سیستم از طریق کمیته فناوری شهرستان انجام می ‌پذیرد.