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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۹:۵۰

دانش‌آموزان بهشهری در آزمون سمپاد مقام اول را کسب کردند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش بهشهر از کسب درصد قبولی بالای درس زیست‌ شناسی مراکز سمپاد شمال کشور توسط دانش‌آموزان پسر بهشهری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمد احمدی عصر چهارشنبه درباره این موفقیت در جمع خبرنگاران افزود: دانش‌آموزان مرکز آموزشی پسرانه طلایه‌ داران بهشهر توانستند در آزمون زیست‌شناسی مراکز سمپاد قطب یک که شامل مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی هستند، بالاترین درصد قبولی را به دست آورند.

وی ادامه داد: سمپاد، سازمان ملی پرورش استعدادهای دانش‌آموزان است که آموزش دانش آموزان نخبه و تیز هوش را در دوره دبیرستان بر عهده دارد و در بهشهر اکنون دو دبیرستان سمپاد دخترانه و پسرانه با 100 دانش آموز مشغول تحصیل هستند.

وی همچنین از راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری آموزش و پرورش بهشهر شب گذشته با حضور محمد شعله ‌ور مشاور سازمان آموزش و پرورش مازندران خبر داد.

مشاور سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز در سخنانی اجرای اتوماسیون اداری را گام مهمی برای نظام انفورماتیک دانست و اظهار داشت: با سیستم جدید، نظام سنتی کاغذی از بین می‌ رود و همه می ‌توانند کارهای اداری و محوله خود را حتی خارج از اداره، پیگیری کنند.

شعله‌ور با بیان اینکه سیستم اتوماسیون اداری گسترده و متنوع است، خاطرنشان کرد: از این پس ارسال نامه اداری از طریق شبکه است و نامه ‌های دستی حذف می ‌شوند، همچنین پشتیبانی، کنترل و نظارت کامل بر راهبرها و پاسخ به نیازها، مشکلات و ابهامات این سیستم از طریق کمیته فناوری شهرستان انجام می ‌پذیرد.

کد مطلب 1012759

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