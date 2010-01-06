اسامی بازیکنان استقلال به فدراسیون فوتبال ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده باشگاه استقلال عصر امروز(چهارشنبه) با حضور در فدراسیون فوتبال فهرست اولیه بازیکنان، کادرفنی و عوامل اجرایی تیم استقلال را برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا 2010 به فدراسیون فوتبال ارائه داد.

فرم‌های ثبت نام کلیه عوامل که به امضای مدیرعامل باشگاه و دبیرکل فدراسیون فوتبال رسیده است به همراه مدارک به کمیته روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال ارائه شد تا پیش از ظهر فردا پس از بررسی کامل مدارک از طریق پست بین‌الملل به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شود.

بدیهی است فهرست نهایی استقلال با توجه به زمان مقرر از سوی AFC حداکثر تا دو هفته دیگر به کمیته مسابقات کنفدراسیون قاره کهن تسلیم خواهد شد.