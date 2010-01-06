شاهین برابر ذوب آهن نوین به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی که برای برپایی اردویی یک هفته ای راهی اصفهان شده است، عصر امروز در دومین دیدار تدارکاتی خود در این شهر، برابر تیم ذوب آهن نوین با نتیجه یک بر صفر به پیروزی دست یافت.

در این دیدار تدارکاتی که در ورزشگاه اختصاصی ذوب آهن برگزار شد، محمد احمدپوری(38) تنها گل تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی را به ثمر رساند.

شاگردان محمود یاوری فردا (پنجشنبه) هم دو جلسه تمرین در شهر اصفهان برگزار می کنند و روز جمعه برای دیدار با ابومسلم، راهی مشهد می شوند.

دیدار تیم‌های فوتبال ابومسلم مشهد و شاهین پارس جنوبی در چارچوب هفته بیست و دوم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور، ساعت 14:30 روز یکشنبه هفته آینده با قضاوت هدایت ممبینی در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد برگزار می شود.