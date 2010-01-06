مصرف برق خانگی در ایران 2.5 برابر متوسط جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، سودابه پاک نژاد عصر چهارشنبه در همایش مدیریت مصرف انرژی در خانه در شهرستان آمل با اشاره به اینکه با ورود کالاهای جدید برقی در خانواده های ایرانی این میزان مصرف در حال افزایش است، گفت: در صورت تدوام افزایش مصرف برق خانگی تا سال 1401 ، کشور ما از واردت کننده انرژی می شود.

وی با بیان اینکه توصیه های توانیر این نیست که سطح رفاه خانواده ها با ورود کالاهای جدید برقی کم شود، بیان کرد: تاکید این شرکت بر میزان و استفاده از وسایل برقی در ساعتهای خارج از اوج مصرف برق است.

کارشناس مسئول دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر، هدر رفت انرژی و افزایش مصرف برق در ساختمانهای موجود در کشورمان را شش برابر بیشتر از کشورهای اروپایی دانست و اضافه کرد: ساخت وسازهای نامناسب، رعایت نکردن در وضعیت نوری درب و پنجره ها وسقف و حتی کف منازل در افزایش مصرف انرژی موثر است.

پاک نژاد با اشاره به اینکه بیشترین مصرف برق وسایل برقی در خانه ها مربوط به کولرها ویخچال و فریزر به ترتیب با 30 و26 درصد است، ادامه داد: ماشین لباس شویی، صوتی و تصویری و روشنایی در ردیف پرمصرف ترین وسایل برقی در منازل دسته بندی شده است.

وی از خانمهای خانه دار خواست برای کاهش مصرف برق در خانه، زمان و اندازه استفاده از وسایل برقی خانگی را رعایت تا مصرف برق خانگی کاهش یابد.

کارشناس مسئول دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر تاکید کرد: در خرید وسایل برقی که بر روی آنها برچسب انرژی نصب شده خریداری با مصرف برق هم کنترل شود.

پاک نژاد استفاده از لامپهای کم مصرف را نیز در کاهش میزان مصرف برق موثر دانست.

وی خاطرنشان کرد: از بیش از 22 میلیون مشترک برق در کشور بیش از 18 میلیون آن مشترکان خانگی هستند.