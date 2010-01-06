اظهارات اخیر نتانیاهو در قاهره مبهم بود/لزوم توقف شهرک سازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست، "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت که تنها پس از توقف شهرک سازی در مناطق اشغالی و به رسمیت شناخته شدن مرزهای سال 1967 حاضر به مذاکره صلح با مقامهای اسرائیلی است.

وی که با رادیو اسرائیل سخن می گفت، افزود: سخنان "بنیامین نتانیاهو" در دیدارش با مقامهای مصری مبنی بر آمادگی وی برای از سرگیری مذاکرات صلح، ابهاماتی داشت که باید روشن شود.

ابومازن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انجام مذاکرات آشتی ملی با مقامهای حماس مدعی شد که شروط این جنبش در واپسین لحظات سبب متوقف شدن موقت این مذاکرات شده است. به گفته وی این بدان معنی است که امکان دارد این توافق به دو سال دیگر موکول شود.

رئیس تشکیلات خودگردان همچنین تاکید کرد که این تشکیلات از تلاش هر یک از کشورهای عربی برای میانجیگری بین جنبشهای فتح و حماس استقبال می کند، با این حال به اعتقاد وی هر توافقنامه ای در این زمینه باید در قاهره به امضای طرفین برسد.

خاطرنشان می شود که رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و رئیس جمهوری مصر روز دوشنبه این هفته در دیدار با یکدیگر در شرم الشیخ، بار دیگر بر ضرورت توقف شهرک سازی در مناطق اشغالی تاکید کردند.