گزارش تصویری/ جلسه هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری

آیت الله هاشمی رفسنجانی
آیت الله محمد یزدی
آیت الله هاشمی شاهرودی
آیت الله هاشمی رفسنجانی - آیت الله هاشمی شاهرودی
آیت الله محمد یزدی - حجت الاسلام دری نجف آبادی - حجت الاسلام سید احمد خاتمی
عکس/ محمد کاظم پور
جلسه هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری عصر امروز چهارشنبه با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار شد.
آیت الله هاشمی رفسنجانی
آیت الله محمد یزدی
آیت الله هاشمی شاهرودی
آیت الله هاشمی رفسنجانی - آیت الله هاشمی شاهرودی
آیت الله محمد یزدی - حجت الاسلام دری نجف آبادی - حجت الاسلام سید احمد خاتمی
عکس/ محمد کاظم پور
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