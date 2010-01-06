  1. استانها
  2. مازندران
۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۹:۰۴

تیم مازندران جایگزین تیم ملی در تورنمنت کشتی آذربایجان شد

تیم مازندران جایگزین تیم ملی در تورنمنت کشتی آذربایجان شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کشتی مازندران از اعزام تیم کشتی منتخب نوجوانان این استان به نمایندگی از کشورمان در تورنمنت بین المللی کشتی کشور آذربایجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ثمربخش عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پس از لغو اعزام تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران به خاطر مسائل مالی تیم مازندران جایگزین این تیم در جام بین المللی کشور آذربایجان شد.

وی با بیان اینکه رقابتهای کشتی جام مشفق عیسی‌یف کشور آذربایجان در روزهای 25 تا 27 دی ماه در شهر باکو آذربایجان برگزار می‌شود، بیان کرد: تیم مازندران با 16 کشتی گیر و پنج مربی و سرپرست و همراه روز 23 دی ماه عازم آذربایجان خواهند شد.

رئیس هیئت کشتی مازندران اضافه کرد: یک شرکت بخش خصوصی حمایت مالی برای اعزام تیم مازندران به جام آذربایجان را قبول کرده است.

ثمربخش در خصوص ترکیب اعزامی تیم کشتی آزاد نوجوانان مازندران به کشور آذربایجان گفت: در وزن 42 کیلوگرم رضا اطری، در 46 کیلوگرم رضا سالخورده، در 50 کیلوگرم رضا رنجبر، در وزن 54 کیلوگرم محمدرضا علی‌تبار، در 58 کیلوگرم رضا رجب‌علیان، در 63 کیلوگرم فخرالدین اقبالی و مختار مختاری، در 76 کیلوگرم سینا غلامی و سیاوش پازوکی در 85 کیلوگرم عبدالله قمی و در وزن 100 کیلوگرم عابد مرادمند حضور خواهند شد.

وی ادامه داد: مهران شیخی در وزن 46 کیلوگرم، ناصر و جواد ضیایی در اوزان 50 و 54 کیلوگرم ملی پوشان مازندرانی که در قالب تیم ملی بازمانده بودند به همراه تیم مازندران اعزام خواهند شد.

کد مطلب 1012770

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها