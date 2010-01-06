بزرگان برای آرامش و وحدت به صحنه بیایند / قانونگریزی و حرمت شکنی طرد شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام دکتر حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته طی مصاحبه ای با برخی از رسانه های گروهی ضمن اشاره به وقایع ناگوار روز عاشورا و واکنش های بعدی مردم کشور در پاسخ به خبرنگاران گفت: مردم بعد از حادثه روز عاشورا امسال یک واکنش بسیار قوی را نشان دادند اولاً‌ مردم ایران خواستند در تاریخ ثبت کنند و به مردم جهان بگویند که جایگاه ولایت، اهل بیت عصمت و طهارت و عاشورا در نزد مردم ما چقدر بلند و والاست.

وی با اشاره به حوادث روز عاشورا گفت : آنهایی که به امام حسین هتاکی کردند، آنهایی که به اموال عمومی تعرض کردند و آنهایی که قانون را زیرپا گذاشتند تعدادشان زیاد نبود.‌ لذا مردم ما وقتی احساس کردند که این عده اندک فریب خورده عاشورا را هتک کردند، خشم و هیجان آنها شعله ور شد و روزچهارشنبه یک پاسخ محکم و قاطعی به معاندین و ضد انقلاب دادند.



نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: در واقع مردم خواستند بگویند که هر چیز و هرکس که بخواهد منابع مشروعیت نظام ما و منافع ملی ما را هم تهدید ‌کند و اهانت به مقدسات و ارزشهای دینی و انقلابی نماید، و در واقع امنیت ملی و منافع ملی ما را مورد هجمه قرار دهد، آنها را تحمل نخواهند کرد.



وی گفت : به اعتقاد من پاسخ مردم در تجمع روزچهارشنبه 9 دی ماه، یک پاسخ قاطع و محکمی بود در برابر هتاکان و در برابر آنهایی که در خارج از کشور با تحلیل‌های غلط فکر می‌کنند که انقلاب و نظام ما در معرض خطر و در شرف نابودی قرار گرفته است. در حالی که مردم به خوبی می‌دانند که برای این انقلاب چه خون‌هایی ریخته شده و چه زحمت‌هایی کشیده شده است.



دکتر روحانی افزود: نه تنها در طول 16 سال نهضت اسلامی و 30 سال انقلاب اسلامی، قرنها تلاش شده تا امروز ثمره‌ آن را به عنوان نظام اسلامی شاهدیم بنابراین مردم ما هرگز تحمل نمی‌کنند که ضربه‌ای به نظام و ارزشهای ملی و انقلابی ما که از جمله آن ارزشها نظام و انقلاب و امام و رهبری و قانون اساسی است، وارد شود. مردم هرگونه اهانت نسبت به ارزشها را تهدید منافع حیاتی خود تلقی می کنند و تحمل نخواهند کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلت نظام در پاسخ به سئوال دیگری برای حل معضلات اخیر کشور گفت: من فکر می‌کنم همه جریانات باید احترام به قانون را به عنوان یک اصل قرار دهند. جریانات سیاسی باید بدانند که ثبات و آرامش تنها در سایه احترام به قانون میسرمی شود. تعرض به قانون و تعرض به حقوق مردم، تعرض به سمبل‌های وحدت ما، نقض قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور است. قانونگرایی و احترام به آن برای ما یک اصل بنیادین و اساسی است. حتی اگر کسی تخلف و جرمی مرتکب شده باشد، باز هم باید در برابر او، فقط قانون اجرا شود.



وی افزود: حتی نسبت به هتاکان هم فقط اجرای قانون را می‌خواهیم. برای ما روشن است که قانون می‌تواند عدالت را برقرار کند، تنبیه افراد مجرم را تعیین کند و هم می‌تواند حقوق جریانات سیاسی و احزاب را مشخص کند.



عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: نقد و نقادی در کشور آزاد است. اما تحریک مردم به اینکه بیایند در خیابان و یا اینکه فکر کنیم مشکل در کف خیابان حل خواهد شد، چیزی نیست که با قانون سازگاری داشته باشد. تجربه کشور ما هم می گوید که حرکتهای خیابانی برای کسی سودی ندارد. تجارب ماههای اخیر نیز ثابت کرد که با این گونه کارها کسی نمی تواند به اهدافی برسد.



وی گفت: اگر کسی اعتراض و نقدی دارد، آزاد است، اما باید در مسیر و بستر قانون باشد. از طرف دیگر بزرگان نظام باید نقش خود را در این زمان ایفا کنند. بیشتر در صحنه باشند و افراطیون و ساختارشکنان را طرد کنند. برای ایجاد آرامش و وحدت ملی به صحنه بیایند، بزرگانی که مورد تأیید عامه مردم هستند و سوابقشان در قبل و بعد از انقلاب روشن است با حضور آنها می‌توانیم انسجام و اعتماد عمومی و ثبات را هرچه بیشتر به کشورمان بازگردانیم.