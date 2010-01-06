فوتبال ایران سیاسی شده است / کار کردن در این شرایط سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی که پس از پیروزی 3 بر 1 عصر چهارشنبه مقابل سنگاپور در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در جمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: متاسفانه امروز فوتبال ایران گرفتار جنگ های جناحی شده و امروز جو ورزشگاه را همه دیدند و این در حالی است که در هیچ جای دنیا فوتبال اینگونه سیاسی نیست و من متاسفم که فوتبال ایران هم درگیر مسائل سیاسی شده است.

وی تصریح کرد: ما برای مردم ایران بازی می کنیم و امروز هم برای مردم ایران جنگیدم تا هدیه صعود به جام ملت ها را تقدیم کنیم.

قطبی تصریح کرد: من و اصغر حاجیلو این پیروزی را علاوه بر مردم ایران به ناصر حجازی تقدیم می کنم که او هم با بیماری خودش می جنگد.

وی با بیان اینکه در چنین فضایی سرمربی تیم ملی ایران بودن و نتیجه گرفتن بسیارسخت است، تصریح کرد: به اعتقاد من سخت ترین کار در طول 30 سال اخیرکار سرمربی تیم ملی ایران بوده ولی من پس از 30 سال به ایران برگشته اند تا برای مردم و کشورم افتخارآفرینی کنم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص دیدار با سنگاپور تصریح کرد: تیم ملی در این دیدار بازی خوبی را به نمایش گذاشت و ملی پوشان برای این پیروزی جنگیدند. ما شروع خوبی داشتیم و در همان 15 دقیقه ابتدایی 2 گل زدیم ولی تا حدودی تمرکزمان را از دست دادیم تا سنگاپور یک بار دروازه تیم ما را باز کند ولی در نیمه دوم با رفع نقاط ضعف تیم بازی بهتری را ارائه کردیم و حتی به گل سوم رسیدیم.

قطبی در خصوص تیم سنگاپور اظهار داشت: به اعتقاد من سنگاپور نسبت به گذشته پیشرفت خوبی داشته و تیمی که در تایلند این تیم را شکست داده قطعا حریف آسانی نبوده و نیست.

وی با بیان اینکه ما بدور از هرگونه مسائل سیاسی تنها تمرکزمان بر روی فوتبال است و تلاش می کنیم تا فوتبال بین المللی را ارائه دهیم تصریح کرد: من به این تیم ایمان دارم و اعتقاد دارم می توانیم با کار و تلاش بیشتر سال آینده در جام ملت های آسیا بدرخشیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان درپایان با بیان اینکه صندلی تیم ملی صندلی باثباتی نیست و با یک یا دو شکست سیر انتقادات به سوی سرمربی تیم ملی اظهار داشت: کار کردن در این شرایط آسان نیست ولی من به واسطه علاقه ای که به ایران و مردم کشورم دارم با تمامی این مسائل می جنگم و اعتقاد دارم تیم ملی فوتبال ایران می تواند در سایه اعتماد به جوانان و سرمایه های خود بار دیگر در جام ملت های آسیا فتبال خود را احیا کند.