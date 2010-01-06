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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۴۸

بوئینگ آمریکا 6 فروند هواپیمای جنگی به امارات می فروشد

بوئینگ آمریکا 6 فروند هواپیمای جنگی به امارات می فروشد

شرکت آمریکایی بوئینگ در نظر دارد که شش فروند از هواپیماهای جنگی مدل C-17 را به امارات متحده عربی بفروشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، امارات متحده عربی به عنوان دومین کشور در خاورمیانه سفارش خرید 6 فروند هواپیمای جنگی مدل C-17 را به شرکت هواپیما سازی بوئینگ داده است.

بر این اساس، دولت امارات در سال تا سال 2011 میلادی چهار فروند از این نوع هواپیما را تحویل خواهد گرفت. این نوع هواپیماها قادر به حمل تجیزات عظیم جنگی و نیروهای نظامی و همچنین ادوات امدادرسانی برای مقاصد انساندوستانه است.

"محمد المزروعی" مدیرکل سازمان هواپیمایی امارات در این رابطه گفت : هواپیماهای C-17 ما را قادر به انجام عملیاتهای گسترده تر در نواحی مختلف جهان در زمینه های انساندوستانه و نظامی خواهد کرد. به گفته وی، امارات با این اقدام، خود را برای وقایع پیش بینی نشده در هر زمانی و هر مکانی آماده می کند.

خاطرنشان می شود که کشور قطر به عنوان نخستین کشور منطقه خاورمیانه، خریدار این نوع هواپیما از شرکت بوئینگ بوده است.

کد مطلب 1012782

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