واردات گاز ایران از ترکمنستان به 20 میلیارد متر مکعب می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد عصر چهارشنبه در بازگشت از سفر سه روزه به تاجیکستان و ترکمنستان در فرودگاه مهرآباد تهران در جمع خبرنگاران درتشریح دستاوردهای سفر اظهار داشت: روابط دو کشور ایران و تاجیکستان روابط بسیار عمیق، عاطفی و برادرانه است که این دو کشور در حوزه فرهنگی و تمدنی واحدی قرار داردند.



وی با بیان اینکه خواستگاه تمدنی این دو کشور یکی است، تصریح کرد: پس از استقلال تاجیکستان و ترکمنستان روابط فی‌مابین با ایران به ویژه در سال‌های اخیر در حال گسترش و با جهش روبرو بوده است.



دکتر احمدی‌نژاد ادامه داد: در تاجیکستان ایرانی‌های بسیاری سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بیش از 150 مجموعه اقتصادی ایرانی در این کشور فعال هستند و مبادلات بازرگانی و تجاری انجام می‌دهند.



رئیس‌جمهور به پروژه‌های فنی و مهندسی درحال اجرا در کشور تاجیکستان اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون ساخت یک سد که دارای فناوری پیچیده است توسط متخصصان و تجهیزات ایرانی در حال ساخت است که با ساخت این پروژه 220 مگاوات برق استحصال و وارد شبکه برق تاجیکستان شود.



وی همچنین به ساخت تونل استقلال توسط متخصصان و شرکت‌های ایرانی در این کشور اشاره کرد که ساخت این تونل در ارتفاع 3000 متری و در شرایط بسیار پیچیده‌ای احداث شده و هم‌اکنون در حال بهره‌برداری است.



رئیس‌جمهوری یادآور شد: در ملاقات با رییس‌جمهور تاجیکستان توافق شد گروه متخصص ایرانی در این کشور پروژه‌های جدیدی را آغاز کنند.



احمدی‌نژاد همچنین به بازدید خود از بیمارستان فوق تخصصی قلب ابوعلی سینا در شهر دوشنبه تاجیکستان اشاره کرد و گفت: این بیمارستان که با سرمایه‌گذاری ایرانیان راه‌اندازی شده، کادر پزشکی و تمامی متخصصان آن ایرانی هستند و تجهیزات این بیمارستان نیز ایرانی است.



وی به رضایت مراجعان به این بیمارستان تاکید کرد و گفت: بیماران مراجعه‌کننده به این بیمارستان از ارائه خدمات به آنها بسیار راضی هستند.



رئیس‌جمهور از دیگر برنامه‌های خود در این سفر یک روزه را ملاقات با ایرانیان مقیم تاجیکستان و متخصصان ایرانی فعال در این کشور بیان کرد که در این ملاقات مشکلات پیش‌روی آنها مطرح شد. وی تاکید کرد با توافق با دولت تاجیکستان حجم مبادلات دو کشور بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.



وی ادامه داد: از دیگر محورهای مذاکره با مقامات عالی‌رتبه تاجیکستان، بحث سرمایه‌گذاری، تجارت، کشاورزی و فعالیت‌های فرهنگی بود.



احمدی‌نژاد همچنین به سفر خود به ترکمنستان و ملاقات با رئیس‌جمهوری این کشور تاکید کرد و گفت: در این ملاقات‌ها احداث خط راه‌آهن ایران - ترکمنستان - قزاقستان که در نشست دریای خزر موافقت اولیه آن امضا شده بود، نهایی شد.



رئیس‌جمهوری یادآور شد: بخشی از سرمایه‌گذاری در این پروژه توسط بانک توسعه اسلامی و بخشی نیز توسط بعضی از شرکت‌های ایرانی با پشتیبانی دولت تامین خواهد شد.



وی همچنین به افتتاح پروژه خط لوله دوم انتقال گاز ترکمنستان که امروز با حضور روسای جمهوری دو کشور ایران و ترکمنستان افتتاح شد، تاکید کرد و افزود: با افتتاح این خط ظرفیت واردات گاز ترکمنستان به ایران سالانه به 20 میلیارد مترمکعب خواهد رسید.



دکتر احمدی‌نژاد تصریح کرد: این قرارداد گازی سطح مبادلات انرژی در منطقه را دگرگون خواهد کرد. بسیاری از کشورها خواهان خرید گاز هستند که افتتاح این پروژه امکان مبادله گاز ایران و ترکمنستان را فراهم کرد.



وی همچنین اظهار داشت: گاز ترکمنستان از طریق ایران وارد بازار جهانی می‌شود که این فرصت بسیار خوبی برای این کشور است. ایران نیز می‌تواند از این گاز برای مصارف داخلی استفاده و مقدار مازاد را صادر کند.



احمدی‌نژاد یادآور شد: بسیاری در گذشته تلاش داشتند این گاز به‌نوعی به غرب منتقل شود و قراردادهایی را نیز امضا کرده بودند اما در عمل آنچه اتفاق افتاد افتتاح خط لوله مشترک بین ایران و ترکمنستان بود.



وی شادی و استقبال امروز مردم ترکمنستان از افتتاح این خط لوله را گواهی بر این مطلب دانست.