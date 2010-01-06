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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۲۰:۵۶

ابراهیم الجعفری:

هدف وهابیون از اهانت به مراجع شیعه شعله ور کردن جنگ مذهبی است

هدف وهابیون از اهانت به مراجع شیعه شعله ور کردن جنگ مذهبی است

نخست وزیر اسبق عراق تاکید کرد اهانت یکی از شیوخ وهابی سعودی به آیت الله سیستانی اقدامی شرم آور و تلاشی برای شعله ور کردن جنگ مذهبی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، ابراهیم الجعفری تاکید کرد: در این فضا و شرایط برخی با گستاخی هر چه تمام تر، مرجعیت دینی عراق را که در آیت الله سیستانی متبلور است هتک حرمت می کنند.

رئیس جریان اصلاح ملی خاطرنشان کرد: آیت الله سیستانی در دیدار با افراد مختلف بر ضرورت وحدت کلمه و برادر خطاب کردن اهل سنت توصیه می کند.

وی افزود: آیت الله سیستانی در برابر این اهانت سکوت کرده است زیرا سکوت انسان حکیم، زبان و صدایش فریاد است و من معتقدم افرادی که اقدام به هتاکی می کنند هرگز نمایندگان برادران اهل سنت ما نیستند بلکه انسانهایی گمراه و منحرف هستند.

اخیرا محمد العریفی یکی از علمای دربار سعودی اظهاراتی گستاخانه علیه مراجع شیعه عراق و پیروان اهل بیت (ع) بیان کرد و به مقام علمای عظام شیعه اهانت کرد.

پارلمان عراق نیز در بیانیه ای توهین "محمد العریفی" از شخصیتهای فرقه وهابی به آیت الله سیستانی را محکوم کرد و از ریاض خواست که موضع آشکار و قاطعی را در برابر وی اتخاذ کند.

در این بیانیه از عربستان سعودی خواسته شده است که مانع یاوه گویی هایی که آتش اختلافات طائفه ای را تشدید می کند، شود.

نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز با محکوم کردن اهانتهای وهابیون کینه توز به مراجع شیعه و در راس آنها آیت الله سیستانی از حکومت عربستان خواست به گستاخی ها پایان دهد.

خاطرنشان می شود العریفی در خطبه نماز جمعه اخیرش در مسجد البواردی در ریاض با عنوان "داستان حوثی ها" اظهاراتی نادرستی را علیه آیت الله سیستانی بر زبان راند.

وی درخواست برخی طرفها از آیت الله سیستانی را برای میانجیگری به منظور حل بحران داخلی یمن به تمسخر گرفت و مرجع عالیقدر تشیع در عراق را با الفاظ و القاب زشت و زننده مورد خطاب قرار داد تا بار دیگر عمق کینه و خصومت فرقه وهابی با مکتب اهل بیت (ع) و پیروان آن را نشان دهد.

کد مطلب 1012785

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