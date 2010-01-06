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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۹:۰۰

مقدماتی جام ملتهای آسیا /

تیم ملی فوتبال ایران از طریق قطر راهی تهران می شود

تیم ملی فوتبال ایران از طریق قطر راهی تهران می شود

تیم ملی فوتبال کشورمان بامداد فردا (پنجشنبه) سنگاپور را به مقصد قطر ترک خواهد کرد تا پس از توفقی 10 ساعته در فرودگاه دوحه عازم تهران شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت 1:50 دقیقه بامداد فردا به وقت سنگاپور فرودگاه این شهر را به مقصد قطر ترک خواهد کرد و حوالی ساعت 5:40 دقیقه بامداد وارد فرودگاه دوحه خواهد شد.

اعضای تیم ملی فوتبال کشورمان پس از توفقی 10 ساعته در یکی از هتل های تحت پوشش شرکت هواپیمایی قطر حوالی ساعت 2:50 دقیقه بامداد جمعه شهر دوحه را به مقصد تهران ترک خواهند کرد و پس از پروازی 2 ساعته حوالی ساعت 5 بامداد روز جمعه وارد فرودگاه امام خمینی (ره) خواهند شد. 

تیم ملی فوتبال کشورمان با کسب 10 امتیاز از 5 مسابقه صعود خود به جام ملتهای آسیای 2011 قطر را قطعی کرد . تیم های تایلند، سنگاپور و اردن به ترتیب با 6 ،6 و 5 امتیاز در رده های دوم تا چهارم قرار دارند. 

کد مطلب 1012787

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