تیم ملی فوتبال ایران از طریق قطر راهی تهران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت 1:50 دقیقه بامداد فردا به وقت سنگاپور فرودگاه این شهر را به مقصد قطر ترک خواهد کرد و حوالی ساعت 5:40 دقیقه بامداد وارد فرودگاه دوحه خواهد شد.

اعضای تیم ملی فوتبال کشورمان پس از توفقی 10 ساعته در یکی از هتل های تحت پوشش شرکت هواپیمایی قطر حوالی ساعت 2:50 دقیقه بامداد جمعه شهر دوحه را به مقصد تهران ترک خواهند کرد و پس از پروازی 2 ساعته حوالی ساعت 5 بامداد روز جمعه وارد فرودگاه امام خمینی (ره) خواهند شد.

تیم ملی فوتبال کشورمان با کسب 10 امتیاز از 5 مسابقه صعود خود به جام ملتهای آسیای 2011 قطر را قطعی کرد . تیم های تایلند، سنگاپور و اردن به ترتیب با 6 ،6 و 5 امتیاز در رده های دوم تا چهارم قرار دارند.