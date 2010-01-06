به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حیدر مصلحی روز چهارشنبه در گفتگویی تلویزیونی اظهارداشت: در خصوص اغتشاشات روز عاشورا دو محور را باید مورد توجه قرار داد؛ اول اینکه دستگیر شدگان به طور عمده چه نوع افرادی هستند و مجموعهای که آن غائله را آفریدند، چگونه بودند.
وی افزود: در دستگیریها و اقدامات بعدی که شد و سرنخهایی که از دستگیریها به دست آمده است، اینها ترکیبی از ضد انقلاب و فتنهگرانی بودند که بسترسازی کردند.
مصلحی ادامه داد: نوع ارتباطات و اطلاعاتی که درحال به دست آمدن است، مشخص میکند که هر مجموعهای چه فتنهگران و چه ضدانقلابیون، دقیقا رگههایی از بیرون دارند، ارتباط با خارجیها و کسانی که دشمنان این انقلاب و نظام هستند، رگههای ارتباط اینها وجود دارد.
وزیر اطلاعات افزود: من از مردم درخواست میکنم، حوصله کنند زیرا کار اطلاعاتی و بازجوییهای اطلاعاتی با دیگر بازجوییها تفاوت دارد.
وی گفت : ما نیاز به زمان داریم تا بتوانیم در بازجویی هایمان به نتایج وسرنخ های خوبی برسیم، همانگونه که سرنخهای خوبی بدست آورده ایم.
مصلحی خاطرنشان کرد: متاسفانه ارتباطات قابل توجهی را در ارتباطات اینها مشاهده میکنیم و کسانی که ادعای خداجویی و حرکتهای اینچنینی که چهره نفاق دارد دنبال میکنند، دقیقا ارتباطاتی دارند و هدایت حرکتی که صورت میگیرد با هدایت آن ارتباط هاست.
وزیر اطلاعات افزود: مقوله بعدی قابل توجه که نباید از آن غافل شویم، این است که فتنهگران و کسانی که این غائلهها را به وجود آوردند، مجموعهای هستند که درسناریویی از پیش طراحی شده، دو جریان ضد انقلاب و فتنهگران که درهم آمیختگی دارند، در قالب آن سناریو حرکت میکنند.
وی ادامه داد: باید مردم و به ویژه خواص و اندیشمندان توجه کنند که یک غفلت کوچک موجب نشود که از سناریوی اصلی و آن حرکتی که در حال صورت گرفتن است، غافل شویم.
مصلحی افزود: فتنه گران فتنهگریشان را میکنند و به هیچ وجه دست از فتنه گریشان برنمیدارند و عقبنشینی هم در فتنهگریشان ندارند و همراهی با ضد انقلاب هم دارند.
وزیر اطلاعات گفت : با وجود خواست مقام معظم رهبری برای اعلام برائت از کسانی که معاند انقلاب و نظام هستند و دشمنی دارند، تاکنون هم برائت نجستهاند، بلکه با آن مجموعه هم همراهی داشتهاند.
وی از مردم و به ویژه خواص خواست به این مقوله و حرکتهایی که در حال انجام است، توجه داشته باشند.
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