به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین دیدار برگزار شده از گروه یک مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های 2011 آسیا، امشب(چهارشنبه شب) تیم فوتبال ژاپن موفق شد با نتیجه 3 بر 2 در زمین یمن به پیروزی دست یابد.

در این مسابقه ابتدا تیم یمن توسط باسم سعید عاقل(13) و سامی کرامه(39) به گل دست یافت اما هیرایاما سوتا(43، 55 و 80) گل‌های تیم ژاپن را به ثمر رساند تا این تیم ضمن فرار از شکست، به پیروزی ارزشمندی دست یابد.

تیم فوتبال ژاپن با این پیروزی 12 امتیازی شد و جواز حضور در مسابقات جام ملت‌ها را کسب کرد. بحرین با 9 امتیاز و 2 بازی کمتر، یمن با 3 امتیاز و یک بازی کمتر و هنگ کنگ بدون امتیاز و یک بازی کمتر در رده‌های بعدی این گروه قرار دارند.

در دیگر دیدار این گروه امشب تیم‌های فوتبال بحرین و هنگ کنگ در منامه برابر هم به میدان می روند.