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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۹:۲۳

مقدماتی جام ملت‌های آسیا/

ژاپن هم به جام ملت‌ها صعود کرد / فرار از شکست با هت تریک "سوتا"

ژاپن هم به جام ملت‌ها صعود کرد / فرار از شکست با هت تریک "سوتا"

تیم ملی فوتبال ژاپن با برتری برابر یمن جواز حضور در مسابقات جام ملت‌های 2011 قطر را بدست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین دیدار برگزار شده از گروه یک مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های 2011 آسیا، امشب(چهارشنبه شب) تیم فوتبال ژاپن موفق شد با نتیجه 3 بر 2 در زمین یمن به پیروزی دست یابد.

در این مسابقه ابتدا تیم یمن توسط باسم سعید عاقل(13) و سامی کرامه(39) به گل دست یافت اما هیرایاما سوتا(43، 55 و 80) گل‌های تیم ژاپن را به ثمر رساند تا این تیم ضمن فرار از شکست، به پیروزی ارزشمندی دست یابد.

تیم فوتبال ژاپن با این پیروزی 12 امتیازی شد و جواز حضور در مسابقات جام ملت‌ها را کسب کرد. بحرین با 9 امتیاز و 2 بازی کمتر، یمن با 3 امتیاز و یک بازی کمتر و هنگ کنگ بدون امتیاز و یک بازی کمتر در رده‌های بعدی این گروه قرار دارند.

در دیگر دیدار این گروه امشب تیم‌های فوتبال بحرین و هنگ کنگ در منامه برابر هم به میدان می روند.

کد مطلب 1012794

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