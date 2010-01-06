3 کشته در انفجار افغانستان/ 4 نیروی طالبان در پاکستان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بر اثر انفجار یک مین در مسیر نیروهای دولتی افغانستان در ولایت نانگرهار واقع در شرق این کشور 2 کودک و یک پلیس کشته شدند.

همچنین این انفجار منجر به مجروح شدن 15 نفر از جمله سه سرباز دولتی شد. به گفته مقامهای وزارت کشور افغانستان این انفجار یک اقدام تروریستی بوده است.

خبرگزاری شینهوا نیز در گزارشی از کشته شدن 4 عضو طالبان در حمله موشکی امروز (چهارشنبه) ارتش آمریکا به یک خانه در شمال شرق پاکستان خبر داده است. بر اساس این گزارش این حمله دومین حمله موشکی آمریکاییها طی امروز در این منطقه است.

این در حالی است که بر اثر این حمله که با شلیک دو موشک از سوی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا انجام شده، دو نفر زخمی شده اند. امروز حمله مشابه دیگری در مناطق قبیله ای پاکستان، سه کشته و پنج زخمی به جا گذاشت.

به ادعای مقامهای آمریکایی این افراد وابسته به گروههای شبه نظامی بوده اند. امروز همچنین یک مرکز آموزشی طالبان در پاکستان مورد هدف موشکهای ارتش آمریکا قرار گرفت و بر اثر آن دست کم 15 نفر کشته شدند.