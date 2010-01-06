اقدامات پلیس مصر علیه مردم غزه وحشیانه و غیر انسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، جبهه اسلامی اردن ضمن محکوم کردن اقدام وحشیانه نیروهای مصری در سرکوب مردم غزه در مرز رفح، اقدام قاهره در جلوگیری از ورود کاروان کمکهای بشردوستانه به غزه را به باد انتقاد گرفت.

در بیانیه ای که به همین مناسبت در پایگاه اینترنتی "جبهه اسلامی اردن" منتشر شده آمده است: حمله نیروهای مصری به کاروان بین المللی کمک به مردم غزه در تاریخ مصر به ثبت خواهد رسید. در این بیانیه برخورد نیروهای دولتی مصر با معترضانی که در منطقه العریش تجمع کرده بودند غیرانسانی نامیده شده است.

این در حالی است که در پی درگیری بین نیروهای مصری با فلسطینیها در این منطقه یک فلسطینی به شهادت رسیده و یک پلیس مصری نیز کشته شده است. در عین حال گزارشها از زخمی شدن 9 نیروی پلیس مصری در این درگیری حکایت دارد.

از سوی دیگر، رسانه های مخلتف جهان با انعکاس خبر این درگیری از خشونت مصریها علیه مردم غزه و کاروان کمکی عازم این منطقه انتقاد کرده اند. یک فعال حقوق بشر و عضو کاروان مذکور در این باره گفت: بسیاری از ما توسط نیروهای مصری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زخمی شده ایم.

خاطرنشان می شود در اثر برخورد پلیس مصر با سومین کاروان "شریان زندگی 3" موسوم به "زنده باد فلسطین" حامل کمکهای انسانی به نوار غزه 55 نفر زخمی شدند. درگیری شب گذشته در بندر العریش مصر در مرزهای غزه پس از آن رخ داد که مصر اعلام کرد به 59 کامیون حامل کمکهای انسانی اجازه ورود به نوار غزه را نخواهد داد.