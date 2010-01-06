روته مولر از مربیگری استقلال کناره گیری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست امروز(چهارشنبه) واعظ آشتیانی مدیر عامل استقلال با اریش روته مولر مربی آلمانی تیم فوتبال استقلال که در محل این باشگاه برگزار شد، روته مولر خواستار فسخ قرارداد خود با باشگاه استقلال شد.

وی در این جلسه یادآور شد که وضعیت بیماری اش به گونه ای است که باید در آلمان تحت مداوا باشد و به همین جهت و علیرغم میل باطنی اش قادر به ادامه همکاری با باشگاه استقلال نیست.

در این جلسه مدیرعامل باشگاه استقلال با ابراز رضایت از همکاری این باشگاه با روته مولر دلایل این مربی آلمانی را برای قطع همکاری موجه عنوان کرد و با درخواست وی موافقت کرد.

براساس توافق صورت گرفته قرارداد روته مولر که تا پایان فصل جاری لیگ برتر اعتبار داشت به صورت توافقی فسخ و مقرر شد ظرف روزهای آینده با این مربی آلمانی تسویه حساب شود.

روته مولر پس از جدایی از تیم فوتبال استقلال چند روزی را در تهران اقامت خواهد داشت تا مقدمات مراجعت همیشگی خود را به آلمان فراهم کند.