  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۹:۴۰

پس از نشست با واعظ/

روته مولر از مربیگری استقلال کناره گیری کرد

روته مولر از مربیگری استقلال کناره گیری کرد

اریش روته مولر مشاور مدیر عامل و عضو کادر فنی تیم فوتبال استقلال از مربیگری این تیم کناره گیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست امروز(چهارشنبه) واعظ آشتیانی مدیر عامل استقلال با اریش روته مولر مربی آلمانی تیم فوتبال استقلال که در محل این باشگاه برگزار شد، روته مولر خواستار فسخ قرارداد خود با باشگاه استقلال شد.

وی در این جلسه یادآور شد که وضعیت بیماری اش به گونه ای است که باید در آلمان تحت مداوا باشد و به همین جهت و علیرغم میل باطنی اش قادر به ادامه همکاری با باشگاه استقلال نیست.

در این جلسه مدیرعامل باشگاه استقلال با ابراز رضایت از همکاری این باشگاه با روته مولر دلایل این مربی آلمانی را برای قطع همکاری موجه عنوان کرد و با درخواست وی موافقت کرد.

براساس توافق صورت گرفته قرارداد روته مولر که تا پایان فصل جاری لیگ برتر اعتبار داشت به صورت توافقی فسخ و مقرر شد ظرف روزهای آینده با این مربی آلمانی تسویه حساب شود.

روته مولر پس از جدایی از تیم فوتبال استقلال چند روزی را در تهران اقامت خواهد داشت تا مقدمات مراجعت همیشگی خود را به آلمان فراهم کند.

کد مطلب 1012803

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها