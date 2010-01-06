اینتر و یوونتوس پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر، صدرنشین رقابت ها،امروز( چهارشنبه) با تک گل دقیقه 12 بالوتلی در دیداری پربرخورد مقابل میزبان خود کیه وو به برتری رسید.

یوونتوس در دیگر دیدار برگزار شده امروز با نتیجه 2 بر یک مقابل پارما در زمین این تیم پیروز شد. آموروسو در دقیقه 25 این دیدار تیم پارما را پیش انداخت و سالی حمیدزیچ (3) و کاستلینی (39 - گل به خودی) برای یووه گل زدند. "کاسرس" از یوونتوس در دقیقه 74 این دیدار به دلیل دریافت دومین کارت زرد از زمین اخراج شد.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:

* آتالانتا صفر - ناپولی 2

* باری 2 - اودینزه صفر

* کالیاری 2 - رم 2

* کاتانیا یک - بولونیا صفر

* لاتزیو 4 - لیورنو یک

* سامپدوریا یک - پالرمو یک

* سیه نا یک - فیورنتینا 5

هفته هجدهم رقابت ها امشب با برگزاری دیدار تیم های میلان - جنوآ به پایان می رسد.

جدول رده بندی:

1- اینتر 42 امتیاز

2- یوونتوس 33 امتیاز

3- میلان 31 امتیاز - یک بازی کمتر

4- ناپولی 30 امتیاز

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18- کاتانیا 15 امتیاز

19- آتالانتا 13 امتیاز - یک بازی کمتر

20- سیه نا 12 امتیاز