  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۹:۴۲

هفته هجدهم سری آ/

اینتر و یوونتوس پیروز شدند

اینتر و یوونتوس پیروز شدند

تیم های فوتبال اینتر و یوونتوس در چارچوب هفته هجدهم رقابت های سری آ مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر، صدرنشین رقابت ها،امروز( چهارشنبه) با تک گل دقیقه 12 بالوتلی در دیداری پربرخورد مقابل میزبان خود کیه وو به برتری رسید.

یوونتوس در دیگر دیدار برگزار شده امروز با نتیجه 2 بر یک مقابل پارما در زمین این تیم پیروز شد. آموروسو در دقیقه 25 این دیدار تیم پارما را پیش انداخت و سالی حمیدزیچ (3) و کاستلینی (39 - گل به خودی) برای یووه گل زدند. "کاسرس" از یوونتوس در دقیقه 74 این دیدار به دلیل دریافت دومین کارت زرد از زمین اخراج شد.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:
* آتالانتا صفر - ناپولی 2
* باری 2 - اودینزه صفر
* کالیاری 2 - رم 2
* کاتانیا یک - بولونیا صفر
* لاتزیو 4 - لیورنو یک
* سامپدوریا یک - پالرمو یک
* سیه نا یک - فیورنتینا 5

هفته هجدهم رقابت ها امشب با برگزاری دیدار تیم های میلان - جنوآ به پایان می رسد.

جدول رده بندی:
1- اینتر 42 امتیاز
2- یوونتوس 33 امتیاز
3- میلان 31 امتیاز - یک بازی کمتر
4- ناپولی 30 امتیاز
-------------------------------
18- کاتانیا 15 امتیاز
19- آتالانتا 13 امتیاز - یک بازی کمتر
20- سیه نا 12 امتیاز

کد مطلب 1012805

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها