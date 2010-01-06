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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۲۰:۳۸

اعتراض نیجریه به قرار گرفتن نام این کشور در فهرست تروریستی آمریکا

اعتراض نیجریه به قرار گرفتن نام این کشور در فهرست تروریستی آمریکا

دولت نیجریه رسما به اقدام آمریکا در قرار دادن نام این کشور در فهرست کشورهای حامی تروریسم در جهان اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، پس از دستگیری یک جوان نیجریایی که قصد انفجاری انتحاری در فرودگاه دیترویت را داشت، دولت آمریکا نام 10 کشور دیگر از جمله نیجریه را به فهرست کشورهای حامی تروریسم افزوده است.

این مسئله با مخالفت جدی مقامهای نیجریه روبرو شد به طوریکه "اوجو مادوکوه" وزیر امور خارجه این کشور آفریقای غربی با فراخواندن سفیر آمریکا در ابوجا به این اقدام واشنگتن رسما اعتراض کرد.

وی در گفتگو با "رابین سندرز" سفیر آمریکا در نیجریه خاطرنشان کرد: قرار دادن نام نیجریه در فهرست کشورهای حامی تروریسم در جهان هدیه ای غیرقابل قبول در سال جدید میلادی از سوی واشنگتن است.

کد مطلب 1012806

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