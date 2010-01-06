معرفی فرهنگ انقلاب به مردم از بروز فتنه ها جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی عصر چهارشنبه در دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بعد فرهنگی در میان ابعاد مختلف زندگی افراد مهمتر و کارسازتر است و ریشهیابی همه حوادث در جامعه از فرهنگ آغاز میشود.
نوری همدانی افزود: فعالیت به عنوان مسئولان فرهنگ و ارشاد شغل بسیار مهمی است و اهمیت این شغل تا اندازهای است که پیامبر اکرم (ص) فرمود اگر یک نفر را هدایت کنید از آنچه خورشید بر آن میتابد با ارزشتر و فضیلتش بیشتر است.
این مرجع تقلید ادامه داد: نشر فرهنگ انقلاب در جامعه و بیان همه جوانب انقلاب اسلامی و آگاهی مردم از اهداف و زمینهها و آثار و برکات انقلاب اسلامی در این زمان ضروری است.
آیتالله نوریهمدانی بیان کرد: امروز دانشمندان غربی تأثیرات این انقلاب را در ایران و جهان مورد تحلیل و بررسی قرار داده و از آن تجربیات فراوانی کسب میکنند.
وی به اهمیت ولایت در آموزههای دینی اشاره کرد و بیان داشت: در اسلام مسئله حکومت و دولت اسلامی و پشتیبانی از ولایت بسیار مهم است به گونهای که هیچ عملی بدون ولایت مقبول نیست و توحید و نبوت و معاد همگی به اصل ولایت مربوط است.
وی گفت: در جهان دو نوع نظام وجود دارد نظام ولایی و طاغوتی، هر نظامی که ولایی نباشد لاجرم طاغوتی است و نظام ما یک نظام ولایی است و همه اصول و فروع آن بر ولایت فقیه وابسته است بنابراین مسئولان فرهنگی کشور وظیفه سنگینی در فهماندن این نظام و خصوصیتهای آن به مردم را بر عهده دارند.
این مرجع تقلید عنوان کرد: باید مردم قدر این نظام را بدانند چون که بعد از قرنها انحطاط و فقر مالی و فرهنگی سلطه و استبداد امروز نظام شکوهمند جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.
آیتالله نوریهمدانی با اشاره به حوادث و فتنههای اخیر گفت: گاهی باید در مقابل برخی روزنامهها ایستاد چون ریشههای فتنه از برخی روزنامهها نشات میگیرد و برخی از این تیترهای روزنامهها اختلافانگیز و فتنهساز است.
وی با اشاره به روایتی از امام علی(ع) اظهار داشت: ابتدای وقوع فتنهها هوا و هوس است که این هوا و هوسها کم کم به ضوابط و قوانینی تبدیل میشود که مخالف قرآن و دین است و مردم را به گمراهی میکشاند.
وی بیان داشت: کسانی در دوران فتنه نجات مییابند که بصیر و آگاه و فرهنگ و عقیده قوی داشته باشند بنابراین باید در فرهنگ بسیار کار کرد.
این مرجع تقلید عنوان کرد: تاریخ اسلام شاهد فتنههای بسیاری بوده که میتواند تجارب خوبی برای مسئولان باشد که این فتنهها چگونه به وجود میآید و شدت میگیرد و چگونه و توسط چه کسانی خاموش میشود.
وی افزود: هرکجا فتنهای به وجود آمده توسط مراجع و فقهای بزرگ خاموش شده از تحریم تنباکو که توسط فقیهی بزرگ خاموش شد تا سایر فتنهها و حوادث دیگری که زمان امام راحل بروز کرد همگی توسط امام خاموش شد این فتنههای اخیر نیز با تدبیر رهبری به عنوان فقیهی عادل مدیر و مدبر و شجاع که 20 سال انقلاب را هدایت و رهبری کردهاند حل خواهد شد و رهبری با فتانت و بیداری خود این حوادث را آرام و خاموش خواهد کرد.
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