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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۹:۵۷

الظهرانی:

همجواری ایران و بحرین موجب استحکام روابط می شود

همجواری ایران و بحرین موجب استحکام روابط می شود

رئیس مجلس شورای اسلامی پادشاهی بحرین بر لزوم قوام و استحکام روابط کشورش با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، خلیفه بن احمد الظهرانی عصر چهارشنبه پس از ورود به تهران در فرودگاه مهر آباد مورد استقبال محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس قرار گرفت .

وی گفت: سفر به جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به دعوت مبارک آقای لاریجانی صورت گرفته است.

الظهرانی ادامه داد: ما به عنوان اعضای پارلمان، به انجام این گونه سفرها ایمان عمیق داریم و معتقدیم اینگونه دیدارها موجب روابط و نزدیکی دو کشور خواهد شد.

وی گفت : عضویت مشترک در کنفرانس اسلامی و بین‌المجالس موجب می‌شود تا دو کشور مشورت‌های مفیدی برای توسعه روابط دوجانبه داشته باشند.

کد مطلب 1012809

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