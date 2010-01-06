همجواری ایران و بحرین موجب استحکام روابط می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، خلیفه بن احمد الظهرانی عصر چهارشنبه پس از ورود به تهران در فرودگاه مهر آباد مورد استقبال محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس قرار گرفت .

وی گفت: سفر به جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به دعوت مبارک آقای لاریجانی صورت گرفته است.

الظهرانی ادامه داد: ما به عنوان اعضای پارلمان، به انجام این گونه سفرها ایمان عمیق داریم و معتقدیم اینگونه دیدارها موجب روابط و نزدیکی دو کشور خواهد شد.

وی گفت : عضویت مشترک در کنفرانس اسلامی و بین‌المجالس موجب می‌شود تا دو کشور مشورت‌های مفیدی برای توسعه روابط دوجانبه داشته باشند.