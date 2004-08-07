يك خيابان در مشهد به نام شهيد صارمي نامگذاري مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عموي شهرداري مشهد سيد حسن حسيني افزود: كليات اين طرح در حال تدوين است كه پس از آن براي تصويب نهايي و اجرايي شدن به شوراي اسلامي شهر مشهد ارسال خواهد شد.

وي گفت: ارج نهادن به مقام شهيدان به خصوص شهيدان قلم، پاسداشت روز خبرنگار و توجه به جايگاه خبرنگاران و اصحاب قلم از اهداف اين طرح مي باشد.

وي افزود: معتقديم خبرنگاران با چشماني باز و قلم تواناي خود مي توانند در جامعه نقش آفرين باشند.

گفتني است كه شهيد محمود صارمي در تاريخ 17 مرداد 1377 توسط گروهك طالبان به همراه يازده ديپلمات ايراني در مزار شريف افغانستان به شهادت رسيد.