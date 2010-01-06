بررسی روند سازش در دیدار حریری و عبدالله دوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اردن(پترا)، سعدالحریری که در سومین سفر رسمی خود به خارج از لبنان از زمان تصدی نخست وزیری در 20 آذر، امروز وارد امان شد، با عبدالله دوم شاه اردن دیدار کرد.



بر اساس بیانیه دفتر شاه اردن، حریری و عبدالله دوم علاوه بر بررسی روابط دوجانبه، اوضاع منطقه به ویژه تلاشها برای برقراری صلح فراگیر که تضمین کننده تشکیل کشور مستقل فلسطین و پایان اشغالگری اسرائیل در لبنان و سوریه باشد و تمام حقوق عربی را براساس قطعنامه های بین المللی و طرح صلح عربی باز گرداند، مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.



بر اساس این بیانیه، شاه اردن بر حمایت کشورش از لبنان و امنیت و ثبات آن تاکید کرد.



در این دیدار، طرفین سازوکارهای فعال کردن همکاری میان لبنان و اردن را بررسی کردند.



حریری قرار است با سمیر الرفاعی همتای اردنی خود دیدار کند؛ روابط دو جانبه و راههای توسعه آن و همچنین آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی در مذاکرات نخست وزیران لبنان و اردن بررسی خواهد شد.

این سومین سفر خارجی سعد الحریری از زمان تصدی نخست وزیری لبنان در 11 دسامبر 2009(20 آذر) به شمار می رود. وی اولین سفر خود را تنها یک روز پس از انتخابش به عربستان از حامیان سرسخت جریان غربگرای 14 مارس انجام داد که حریری یکی از رهبران این جریان به شمار می رود.

حریری جوان فرزند رفیق الحریری فقید نخست وزیر اسبق لبنان در 19 دسامبر سال گذشته(28 آذر)، دومین سفر خارجی خود را به سوریه انجام داد؛ کشوری که بارها پیش از نخست وزیری خود، مقامهای آن را به دست داشتن در ترور پدرش متهم می کرد.