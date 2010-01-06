به گزارش خبرنگار مهر، سرنوشت‎ساز ترین دیدار هفته نهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز (چهارشنبه) با پیروزی 3 بر 2 تیم سایپا مقابل کاله آمل در خانه والیبال به پایان رسید.

شاگردان فرید صائبی با کسب این پیروزی در عدد 18 هم امتیاز با حریف آملی خود شدند اما به خاطر معدل امتیازی بهتر به صدر جدول رده‎بندی صعود کردند. بهروز عطایی و شاگردانش در تیم کاله نیز بعد از متحمل شدن شکست امروز به رده دوم سقوط کردند.

تیم داماش گیلان نیز در این هفته از رقابت‎‌های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور جایگاه خود را در رده سوم جدول رده‎بندی تثبیت کرد. هر چند که این تیم مدعی به سختی موفق شد اسباب شکست را برای گل گهر سیرجان فراهم کند.

بازیکنان پیکان نیز با وجود کسب پیروزی در این هفته از رقابت‎ها نتوانستند رضایت سرمربی خود را جلب کند. آنها مقابل تیمی که تا پیش از دیدارهای این هفته در قعر جدول رده‏بندی قرار داشتند به سختی و با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی دست یافتند.

اما در پایان دیگر دیدارهای برگزار شده این هفته از مسابقات تیم بانک کشاوری در یزد چهارمین برد این فصل خود را جشن گرفت. شاگردان مصطفی کارخانه موفق شدند در ارومیه حریف میزبان خود را با شکسست مواجه کنند. این ششمین برد خودروسازان و هفتمین باخت ارومیه بود.

همچنین محمدرضا گلزار و تیمش در خانه والیبال نتیجه دیدار با خراسان رضوی را واگذار کردند. مشهدی‎ها با کسب این پیروزی جمع امتیازات خود را به 14 رساندند.

نتیجه کامل دیدارهای برگزار شده در هفته نهم رقابت‏های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به شرح زیر است:

* سایپا تهران 3 - کاله آمل 2

(21 بر 25)، (25 بر 16)، (27 بر 25)، (21 بر 25) و (15 بر 11)

* ارتعاشات صنعتی ایران یک - خراسان رضوی 3

(25 بر 20)، (23 بر 25)، (23 بر 25) و (13 بر 25)

* برق کرمان 2 - پیکان تهران 3

(25 بر 17)، (20 بر 25)، (15 بر 25)، (26 بر 24) و (9 بر 15)

* گل گهرسیرجان 2 - داماش گیلان3

(25 بر 22)، (17 بر 25)، (20 بر 25)، (25 بر 22) و (11 بر 15)

* سنگ آهن بافق یزد یک - بانک کشاورزی 3

(21 بر 25)، (19 بر 25)، (25 بر 22) و (19 بر 25)

* ارومیه یک - پتروشیمی بندرامام 3

(22 بر 25)، (25 بر 19)، (21 بر 25) و (22 بر 25)

در چارچوب این هفته از رقابت‎ها عصر دوشنبه تیم دانشگاه آزاد موفق شد با نتیجه 3 بر یک خراسان رضوی را شکست دهد. نتیجه کامل این دیدار به شرح زیر است:

* دانشگاه آزاد 3 - خراسان رضوی یک

(21 بر 25)، (25 بر 23)، (25 بر 18) و (25 بر 22)



هفته نهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امشب با برگزاری دیدار دو تیم پرسپولیس تهران و بازرگانی جواهری گنبد در خانه والیبال به پایان می‎رسد. این بازی از دقایقی پیش آغاز شده است.