۱۷ مرداد ۱۳۸۳، ۱۴:۵۱

برخورد شوراي بهداشت خراسان با اتوبوسهاي كثيف

مدير عامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري مشهد گفت: بر اساس مصوبه شوراي بهداشت از اين پس با اتوبوسهاي بين شهري كه اصول بهداشتي را رعايت نكنند برخورد مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شهرداري مشهد غلامرضا زعيمي افزود: اتوبوسهاي بين شهري بايد از ليوان هاي يكبار مصرف استفاده كنند و در هنگام  توزيع آب همه ظروف بهداشتي و پاكيزه باشند.

وي گفت: روكش صندلي ها، نظافت داخل اتوبوس، پرده ها و روپوش مهماندار بايد پاكيزه و بدون آثار غير بهداشتي باشد.

وي افزود: مهمانداران اتوبوس هاي بين شهري طبق دستور شوراي بهداشت از اين پس بايد علاوه بر لباس و روپوش در مراكز درماني ، بهداشتي معاينه شوند و كارت سلامتي دريافت كنند.

زعيمي تاكيد كرد: شوراي بهداشت 60مورد بهداشتي براي اتوبوسهاي بين شهري تدوين كرده و آنرا لازم الاجرا دانسته است.

وي گفت: روزانه دو هزار و 500 تا سه هزار دستگاه اتوبوس كار جابجايي مسافران و زائران به مشهد مقدص را بر عهده دارند.

کد مطلب 101282

