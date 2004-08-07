برخورد شوراي بهداشت خراسان با اتوبوسهاي كثيف

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شهرداري مشهد غلامرضا زعيمي افزود: اتوبوسهاي بين شهري بايد از ليوان هاي يكبار مصرف استفاده كنند و در هنگام توزيع آب همه ظروف بهداشتي و پاكيزه باشند.

وي گفت: روكش صندلي ها، نظافت داخل اتوبوس، پرده ها و روپوش مهماندار بايد پاكيزه و بدون آثار غير بهداشتي باشد.

وي افزود: مهمانداران اتوبوس هاي بين شهري طبق دستور شوراي بهداشت از اين پس بايد علاوه بر لباس و روپوش در مراكز درماني ، بهداشتي معاينه شوند و كارت سلامتي دريافت كنند.

زعيمي تاكيد كرد: شوراي بهداشت 60مورد بهداشتي براي اتوبوسهاي بين شهري تدوين كرده و آنرا لازم الاجرا دانسته است.

وي گفت: روزانه دو هزار و 500 تا سه هزار دستگاه اتوبوس كار جابجايي مسافران و زائران به مشهد مقدص را بر عهده دارند.