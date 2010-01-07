اعتماد ضعیف مردم به شوراها / مشارکت مردمی در برنامه ها وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مرتضی طلایی صبح پنجشنبه در نشست شورای شهر گرگان با بیان اینکه ما از نبود این مشارکت رنج می بریم، افزود: این عدم مشارکت از طرف شهروندان به دلیل بی اعتمادی آنها است.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت زمانی تحقق می یابد که صداقت، شفافیت، کارآمدی و خیراندیشی وجود داشته باشد.

عضو شورای شهر تهران گفت: متأسفانه تحقیقات نشان می دهد که از نظر فردی و مناسبات اجتماعی بین ما و شهروندان مشکل وجود دارد.

طلایی بیان داشت: ما ایرادهای فردی و جمعی داریم و در کارهای جمعی همدیگر را نمی پذیریم و از آنجایی که ظاهر و باطن ما یکی نیست، تنها در هنگام بروز مشکلات به سراغ دیگران می رویم و این امر ما را دچار پیامدهای ناگوار در برنامه ها کرده است.

حوزه های فرهنگی مغفول واقع شده است

وی علت این امر را غفلت در توجه به حوزه های فرهنگی و اجتماعی ذکر کرد و گفت: برای حل این مسئله باید به نحوه مسائل آموزشی و تربیتی در این بخش ها توجه شود.

طلایی افزود: اگر بخواهیم صادقانه حرف بزنیم و نه مایوس کننده، باید گفت، در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی نسبت به شهروندان موفق نبودیم و نتوانستیم عملکرد خوبی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با یادآوری این مطلب که همواره به دنبال شهروندان "اخلاق مدار" هستیم، اعلام کرد: مگر چقدر وقت و بودجه صرف پرداختن به این مسائل می شود.

وی تأکید کرد: ما به شدت نیازمند برنامه ریزی اساسی در حوزه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی برای شهروندان هستیم و نباید از این امر غفلت کنیم.